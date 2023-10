Des «accusations montées de toutes pièces», les avocats de Bazoum sur la présumée tentative d’évasion

- Publicité-

Les avocats du président du Niger Mohamed Bazoum, renversé le 26 juillet par un coup d’État, ont rejeté vendredi 20 octobre les accusations des militaires au pouvoir sur sa tentative d’évasion.

Les avocats du président du Niger Mohamed Bazoum renversé le 26 juillet par un coup d’État ont rejeté vendredi 10 octobre les «accusations montées de toutes pièces» par les militaires au pouvoir concernant sa tentative d’évasion, affirmant qu’il était «détenu au secret». «Nous rejetons énergiquement ces accusations montées de toutes pièces contre le président Bazoum», a déclaré dans un communiqué Mohamed Seydou Diagne, coordinateur d’un collectif d’avocats du président renversé. Il ajoute que la «détention au secret» est «une nouvelle ligne rouge qui a été franchie par une junte qui continue à violer les droits fondamentaux de notre client».

Plus de nouvelles depuis deux jours

Mohamed Bazoum était jusqu’alors séquestré par des militaires dans sa résidence présidentielle de Niamey depuis le coup d’Etat de juillet. Selon Me Diagne, l’entourage de Mohamed Bazoum n’a plus de nouvelles de lui « depuis la nuit de mercredi à jeudi ». « Non seulement les autorités militaires doivent nous apporter la preuve que le président Bazoum et sa famille sont bien en vie, mais surtout elles doivent les libérer immédiatement », affirme un autre avocat du collectif, Reed Brody.

Ces accusations surviennent ddans un contexte où l’armée française assurait que le calendrier de son retrait du pays le 31 décembre serait tenu, en concertation avec Niamey. Vendredi, le commandant des forces françaises au Sahel, le général Eric Ozanne, a affirmé à Niamey que l’objectif d’un départ des 1400 soldats français d’ici la fin de l’année serait « tenu », comme annoncé par le président Emmanuel Macron fin septembre.

Une déclaration faite lors d’une conférence de presse commune avec le colonel nigérien Mamane Sani Kiaou, chef d’état-major de l’armée de terre, qui a précisé que 282 militaires ont déjà quitté le Niger « à la date d’aujourd’hui ».