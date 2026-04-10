Dernier jour de campagne: le peuple béninois appelé à rendre son verdict le 12 avril

La campagne électorale de l’élection présidentielle de 2026 touche à son terme. Après quinze jours d’une mobilisation soutenue sur l’ensemble du territoire national, l’heure n’est plus aux discours ni aux promesses.

Elle est à l’attente. Et bientôt, au choix souverain du peuple béninois.

Durant deux semaines, les deux duos en lice: Romuald Wadagni–Mariam Chabi Talata d’un côté, Hounkpè–Hounwanou de l’autre ont mené une campagne dense, rythmée et omniprésente.

Du littoral aux zones frontalières, des grandes agglomérations aux localités les plus reculées, le pays a vécu au tempo de la présidentielle.

Les chiffres résument l’ampleur de l’exercice. Douze départements parcourus, soixante-dix-sept communes investies, cinq cent quarante-six arrondissements visités. Aucun territoire laissé en marge. Meetings, causeries, rencontres communautaires, échanges directs avec les populations.

Chaque camp a cherché à convaincre, à rassurer, à projeter.

Les projets de société ont été exposés, disséqués, confrontés. Dans les médias traditionnels comme sur les plateformes numériques, les débats ont occupé l’espace public. Continuité ou alternance, approfondissement des réformes ou changement de cap.

Les lignes de fracture ont été clairement tracées, les positions assumées, sans remise en cause majeure de l’ordre public ni rupture de la paix sociale.

L’arbitrage du peuple attendu

À l’issue de cette séquence politique intense, les cartes sont désormais sur la table. Les discours se sont tus. Les caravanes s’immobilisent. Les états-majors retiennent leur souffle.

À partir de ce vendredi 10 avril à minuit, la campagne s’achève officiellement.

Le temps politique cède la place au temps civique. Celui du silence, de la réflexion, puis du choix.

Le dimanche 12 avril 2026, dans l’intimité de l’isoloir, chaque électeur exprimera sa préférence. Sans clameur. Sans pression. Avec la gravité que commande un rendez-vous démocratique majeur.

Le verdict appartient désormais au peuple béninois. Et lui seul à partir de ce vendredi à minuit dispose du pouvoir souverain de décider de qui il entend confier sa destinée pour les 7 prochaines années.