« Depuis 3 ans, la SBEE réalise beaucoup de bénéfices », Romuald Wadagni

Selon, Romuald Wadagni, grâce au deuxième pacte du Millennium Challenge Account-Bénin (« MCA-Bénin II ») du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) qui a toujours été une entreprise déficitaire depuis plus de 20 ans, a commencé par générer de bénéfices depuis 3 ans.

Romuald Wadagni, le Ministre d’État en charge de l’Économie et des Finances du Bénin était, vendredi 18 novembre, l’invité du Atlantic Council, un think tank américain, qui promeut le leadership et l’engagement constructifs dans les affaires internationales. A travers cette rencontre virtuelle avec Alice Albright, Présidente-Directrice Générale du Millennium Challenge Corporation (MCC), Romuald Wadagni a fait l’éloge du programme du MCA-Bénin II sur l’économie béninoise en général, mais en particulier sur le secteur de l’énergie.

« Le Bénin importait 100% de notre énergie«

« Lorsque j’ai été nommé ministre des Finances en 2016, le Bénin importait 100% de notre énergie. Aujourd’hui, grâce à ce programme, mais aussi l’accompagnement du gouvernement du Bénin, nous sommes actuellement capables de produire près de 70% de nos besoins en électricité. » a déclaré Romuald Wadagni très satisfait de cette réalisation. Selon l’argentier national, cette subvention accordée par le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique a permis actuellement « à environ 10 millions de personnes au Bénin d’avoir accès à l’énergie et principalement à l’énergie verte, l’énergie solaire ».

L’économiste est allé un peu plus loin dans son développement sur les réalisations au profit MCA-Bénin II dont la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) a été identifiée comme l’une des structures de mise en œuvre. « Je veux aussi mentionner ici, quelque chose de très unique dans la coopération avec NCC [Millennium Challenge Corporation, ndlr]. C’est que cette coopération s’est accompagnée d’un cadre de réforme. » a déclaré M. Wadagni.

La SBEE a été déficitaire pendant plus de 20 ans

Dans son développement, Romuald Wadagni a expliqué que la SBEE dont la gestion a été retirée aux béninois en 2019 pour être confiée à une entreprise canadienne pour une gestion déléguée, « a été pendant 20 ans et même plus de 20 ans une entreprise déficitaire ». Et de continuer, « mais grâce à la réforme, reforme engagée à travers la subvention, l’entreprise [ SBEE, ndlr] depuis trois ans, réalise beaucoup de bénéfices ».

« Le fait que l’entreprise réalise de bénéfices l’aide à avoir de liquidités qui aident le pays à générer plus d’investissements et à fournir plus d’électricité à plus de personnes. Vous voyez donc comment un programme comme celui-là peut avoir un impact sur plus de 10 millions de personnes et en ce moment, dans de nombreuses zones rurales » a déclaré le ministre avec un air de réalisation d’un exploit exceptionnel.