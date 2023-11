Départ de Caroline Dasylva de «C’Midi »: Joseph Andjou apporte des clarifications

- Publicité-

La nouvelle saison de l’émission « C’Midi » a démarré ce lundi 06 novembre 2023 sur la chaîne de télévision ivoirienne RTI, sans la célèbre présentatrice Caroline Dasylva. Le rédacteur en chef de l’émission, sort de son mutisme et apporte des clarifications sur son départ.

La talentueuse présentatrice ivoirienne Caroline Dasylva n’est plus aux commandes de « C’Midi », l’émission phare de la Radio Télévision Ivoirienne (RTI), depuis la reprise de la onzième saison, qui a démarré ce lundi 06 novembre 2023. Elle a cédé sa place à l’ancienne présentatrice de l’émission « Peopl’Emik ». Eva Amani est également une figure de la Maison Bleue.

Pendant que les réactions vont dans tous les sens sur la toile, depuis le lundi 06 novembre 2023, par rapport au départ de Caroline Dasylva, le responsable éditorial de RTI 1 et rédacteur en chef de l’émission « C’Midi », Joseph Andjou brise le silence et apporte des clarifications, selon les rapports de Afrique sur 7. « Pour clarifier la situation, il est important de souligner qu’aucun conflit n’existe avec Caroline Dasylva. Elle n’a jamais été écartée et demeure une figure essentielle dans les futurs projets de la RTI », a expliqué Joseph Andjou.