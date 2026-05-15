Demêlé et six autres marques pour cheveux bouclés, frisés et crépus

Cheveux bouclés, frisés ou crépus : hydrater, nourrir, définir et protéger la fibre reste essentiel. Plusieurs marques spécialisées proposent aujourd’hui des formules ciblées et des rituels adaptés pour répondre à ces besoins spécifiques, du cuir chevelu aux pointes, avec des actifs naturels et des textures légères pensées pour les cheveux texturés.

La routine capillaire pour cheveux texturés combine souvent étapes d’hydratation profonde, nutrition, protection contre la casse et définition de la boucle. En réponse, certaines enseignes développent des soins inspirés de la dermo-cosmétique ou s’appuient sur des ingrédients d’origine naturelle pour limiter l’usage d’agents potentiellement agressifs.

Cet article présente cinq marques et leurs produits phares, décrits à partir des éléments fournis par les marques : concept, ingrédients principaux et bénéfices revendiqués pour les chevelures ondulées, bouclées, frisées et crépues.

Marques et produits phares pour cheveux texturés

Demêlé place le cuir chevelu au centre de sa démarche, en le considérant comme une peau à part entière. Fondée par Maud et Albin, la marque part du constat que l’attention portée au cuir chevelu reste souvent insuffisante malgré la complexité croissante des soins capillaires. Son offre comprend notamment un scrub exfoliant inspiré de la dermo-cosmétique destiné à éliminer impuretés et excès de sébum, stimuler la microcirculation et favoriser le renouvellement cellulaire. L’objectif annoncé est de rééquilibrer le cuir chevelu pour améliorer la santé globale du cheveu.

Kalia Nature propose des soins riches et naturels ciblant l’hydratation des cheveux texturés. Le masque au Murumuru se présente comme un soin hydratant profond pouvant agir en 15 minutes. Sa formulation associe poudre de banane et sirop d’agave pour nourrir la fibre, avec du beurre de karité et de l’huile de murumuru pour renforcer les longueurs, faciliter le démêlage et apporter douceur et brillance. Le produit est conseillé pour restaurer souplesse et vitalité aux cheveux secs ou abîmés.

Eleven Australia met l’accent sur la définition des boucles sans alourdir la chevelure. La crème KEEP MY CURL vise à structurer la boucle tout en réduisant les frisottis et en respectant le mouvement naturel du cheveu. Selon la marque, la texture et les agents hydratants du soin permettent d’obtenir une boucle définie et souple, sans effet carton, avec un rendu naturel et léger.

In HairCare concentre son discours sur la réparation et l’hydratation de la fibre. L’après-shampoing Easy Care, formulé à 98,8 % d’ingrédients d’origine naturelle, revendique une augmentation de l’hydratation jusqu’à +75 % en 15 minutes. Sa composition inclut un complexe de protéines de quinoa, peptides de pois et provitamine B5, présentés comme responsables d’un démêlage instantané, d’un renforcement des longueurs et d’une réduction de la casse, pour des cheveux plus doux et brillants.

La Belle Boucle propose un lait capillaire soin coiffant conçu pour hydrater, nourrir et définir les boucles sans les alourdir. Sa formule associe beurre de mangue, huile d’hibiscus et aloe vera pour une action nutritive et hydratante, tandis que la kératine végétale est intégrée pour renforcer la fibre et limiter les frisottis. Présenté comme vegan et composé de 98,7 % d’ingrédients naturels, ce soin est indiqué pour les cheveux ondulés à crépus, y compris pour les enfants et les cheveux colorés.