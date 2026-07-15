Delphine Wespiser rejoint Un si grand soleil avec une scène d’amour inattendue

Delphine Wespiser, ancienne Miss France 2012, confirme son ascension continue dans le paysage audiovisuel français en rejoignant le casting de la série télévisée à succès « Un si grand soleil » diffusée sur France 3 à partir de cet été. Cette nouvelle étape dans sa carrière marque un tournant important pour la jeune femme, qui s’est progressivement imposée comme une figure reconnue du petit écran au fil des années. Après avoir su dépasser l’étiquette de reine de beauté, Delphine Wespiser a su diversifier ses expériences télévisuelles entre animation, chronique et désormais jeu d’actrice, gagnant ainsi la confiance de producteurs et d’un public fidèle.

À 34 ans, l’Alsacienne poursuit son parcours avec ambition et détermination. Peu après la passation de son titre de Miss France à Marine Lorphelin, Delphine avait intégré l’univers de l’émission « Fort Boyard » sur France 2. Elle y a incarné d’abord le personnage de Blanche en 2014, avant de devenir Rouge l’année suivante, incarnations qui ont contribué à accroître sa notoriété au sein du monde télévisuel. En parallèle, elle s’est affirmée comme une présentatrice capable de prendre en main des formats variés, notamment avec « L’île de la tentation » sur W9 dont elle est l’animatrice depuis 2024.

En plus de ses rôles devant la caméra, Delphine Wespiser œuvre en tant que chroniqueuse dans l’émission « Tout beau, tout neuf » sur la même chaîne, un programme animé par Cyril Hanouna. Ce retour à la télévision intervient après une période d’absence relative, notamment depuis sa participation à « Touche pas à mon poste » sur C8. À travers cette diversité d’expériences, l’ancienne Miss France démontre un dynamisme sans faille et un profil polyvalent sur la scène médiatique.

Delphine Wespiser intègre « Un si grand soleil » : une immersion réussie dans la fiction

Dans la série dramatique française « Un si grand soleil », Delphine Wespiser interprète le rôle de Saskia Collard, un personnage complexe et ambitieux. Elle décrit Saskia comme une femme prête à tout pour réussir, ajoutant ainsi une nouvelle dimension à sa palette d’actrice. Pour se préparer à cette nouvelle fonction, la comédienne a suivi assidûment des cours de théâtre pendant deux ans, une démarche discrète et sérieuse qui lui a permis d’aborder ce challenge avec confiance.

Cette préparation intense témoigne de l’engagement de Delphine Wespiser à casser l’image de l’ancienne Miss cantonnée à des rôles trop souvent stéréotypés. Enquête après enquête, elle a su convaincre les directeurs de casting et agents, avant d’être finalement choisie pour incarner Saskia. Ses débuts sur le plateau ont été marqués par une certaine appréhension naturelle face à une équipe déjà soudée, mais également par une volonté manifeste de s’imposer et de prouver ses capacités artistiques.

Le travail de Delphine a rapidement porté ses fruits. Alors que le rôle initial de Saskia n’envisageait pas d’évolution romantique, les scénaristes ont modifié le script après avoir constaté son aisance devant la caméra. Son personnage a ainsi été amené à vivre une intrigue amoureuse inattendue, soulignant la confiance que la production a maintenant à son égard. Pour les scènes d’intimité, la comédienne a été accompagnée par une coordinatrice d’intimité, rôle récent instauré dans les tournages pour sécuriser les acteurs et garantir un environnement professionnel respectueux.

Cette innovation dans la série a été remarquée par l’ensemble de l’équipe, renforçant la stature de Delphine Wespiser au sein du casting. Selon ses propres mots, ces moments ont provoqué une prise de conscience parmi les autres comédiens, démontrant qu’elle était prête à relever de nouveaux défis malgré ses origines télévisuelles. Cette évolution préfigure possiblement un engagement pérenne au sein de la série et conforte la volonté de Delphine Wespiser de poursuivre sa carrière dans la fiction télévisée.