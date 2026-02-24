Delphine Wespiser raconte avoir trouvé une biche grièvement blessée après un accident

Delphine Wespiser , ancienne Miss France et figure médiatique engagée, a raconté sur Instagram avoir été témoin dans la nuit du 25 août 2024 d’un accident de la route impliquant une biche grièvement blessée. Très active sur les réseaux et chroniqueuse auprès de Cyril Hanouna sur W9, elle s’est arrêtée, a tenté d’aider l’animal et a partagé son choc en direct, avant de publier quelques jours plus tard que la biche avait finalement réussi à se relever et à s’enfuir dans les champs.

Delphine Wespiser, ancienne Miss France et figure médiatique engagée, a raconté sur Instagram avoir été témoin dans la nuit du 25 août 2024 d’un accident de la route impliquant une biche grièvement blessée. Très active sur les réseaux et chroniqueuse auprès de Cyril Hanouna sur W9, elle s’est arrêtée, a tenté d’aider l’animal et a partagé son choc en direct, avant de publier quelques jours plus tard que la biche avait finalement réussi à se relever et à s’enfuir dans les champs.

Depuis qu’elle a quitté l’écharpe de Miss France, Delphine Wespiser reste présente sur les plateaux et sur les réseaux sociaux. Elle intervient quotidiennement dans la nouvelle émission de Cyril Hanouna, Tout beau, tout n9uf, et présente également L’Île de la tentation ainsi que la nouvelle version de Qui veut épouser mon fils. Parallèlement, elle se fait connaître par son engagement pour la cause animale et par des prises de parole souvent directes sur Instagram.

Dans la nuit du 25 août 2024, la personnalité a décrit une scène qui l’a particulièrement marquée. Sur ses stories, elle a expliqué qu’elle ne pouvait pas rester indifférente après avoir vu une biche percutée sur la chaussée et agonisant au sol, écrivant notamment : « Je ne voulais pas qu’il attende la mort ».

Publicité

Une intervention sur place, entre inquiétude et colère

Delphine Wespiser relate avoir stoppé sa voiture après l’impact. Elle a précisé qu’un véhicule roulant devant elle avait heurté l’animal et que, une fois au sol, la biche était consciente mais grièvement blessée. Sur Instagram, elle a témoigné du spectacle « dégoûtant » qu’elle a découvert et a partagé son émotion : « Je suis dégoûtée, il y a la voiture devant moi qui a tapé la biche (…) Elle attend, elle saigne des os mais on ne peut rien faire du coup. »

Face à l’impossibilité d’agir seule, Delphine Wespiser a raconté avoir tenté de joindre des personnes susceptibles d’intervenir. Elle a écrit avoir appelé des chasseurs qu’elle connaît et exprimé son irritation devant le manque d’assistance d’autres automobilistes : « Arrêtez-vous quand vous voyez un animal heurté et encore vivant svp ! » Elle a aussi souligné que lorsqu’un animal est conscient, des associations de sauvegarde de la faune sauvage peuvent le prendre en charge.

Plus tard, l’ancienne reine de beauté a donné des nouvelles de l’animal. Selon son récit, la biche a finalement réussi à se relever et à s’enfuir dans les champs. Elle a précisé que l’animal saignait du museau et de la gueule et a évoqué l’incertitude quant à l’origine de ce saignement — hémorragie ou autre — en indiquant qu’elle avait d’abord pensé à appeler les chasseurs mais qu’elle connaissait déjà l’issue probable d’une telle intervention.