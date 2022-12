Délestage en France: plusieurs quartiers de Paris plongés dans le noir (vidéos)

Plusieurs quartiers de Paris ont été plongés dans le noir en raison d’une coupure d’électricité, rapporte l’entreprise gestionnaire RTE. Selon ses informations, le délestage survenue à 22h15 (UTC+1) a provoqué un blackout dans le sud-est de la capitale française.

Le centre de Paris totalement dans l’obscurité depuis 22h18. Coupure d'électricité dans le centre de Paris ! #Sobriété#Delestage #EDF #Paris5 — Natacha Quester-Séméon Salomon (@NatachaQS) December 8, 2022

« Toutes les équipes […] sont mobilisées pour permettre un retour à la normale dans les meilleurs délais », a assuré l’entreprise. Des raisons concrètes de l’incident n’ont pas encore été établies. D’après le site de l’entreprise énergétique Enedis, à 23h15, le blackout a affecté 75 rues dans les 1er et 4e arrondissements, 62 rues dans le 3e et 34 rues dans le 5e arrondissement. Des internautes publient sur les réseaux sociaux de plus en plus de vidéos des rues parisiennes plongées dans le noir.

Qatar 2022 Quarts de Finale Fifa Coupe du Monde Croatie - - Brésil Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - Argentine Fifa Coupe du Monde Maroc - - Portugal Fifa Coupe du Monde Angleterre - - France

Des internautes publient sur les réseaux sociaux de plus en plus de vidéos des rues parisiennes plongées dans le noir.

Coupure d'électricité dans le quartier de la Huchette ce soir #delestage #paris pic.twitter.com/GnRnZuZzdf — Simon Larger (@SimonLarger) December 8, 2022

🇫🇷 FLASH | Une #coupure de courant a eu lieu en plein centre de #Paris aux alentours de 22h20.

Elle a duré une quinzaine de minutes, et a plongé certains endroits du centre de la capitale dans le noir. pic.twitter.com/2RbfDi0sA2 — Cerfia (@CerfiaFR) December 8, 2022