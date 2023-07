Déjà expulsé de Kinshasa, le nouvel ambassadeur du Rwanda à Bruxelles indésirable

- Publicité-

Le Royaume de Belgique refuse d’accréditer Monsieur Vincent Karega comme nouvel ambassadeur du Rwanda en Belgique. Mars 2023, le Rwanda nommait Vincent Karega comme nouvel ambassadeur à Bruxelles, près de cinq mois après son expulsion par la République démocratique du Congo.

Près de cinq mois après son expulsion de la République démocratique du Congo, l’ancien ambassadeur rwandais à Kinshasa Vincent Karega est de nouveau affecté à un poste diplomatique, cette fois-ci en Belgique. Mais, d’après des informations recueillies par Jambonews auprès de sources diplomatiques rwandaises, la Belgique a refusé d’accorder l’accréditation à Vincent Karega.

Selon Jambonews, des organisations de défense des droits de l’Homme et de promotion de la démocratie en Belgique avaient adressé une lettre le 9 avril 2023 aux ministères des Affaires étrangères belge pour exprimer leurs inquiétudes concernant la désignation de Monsieur Vincent Karega comme ambassadeur. Elles ont mis en lumière le passé controversé de Monsieur Karega en tant qu’ambassadeur en Afrique du Sud et en République démocratique du Congo, où il avait été accusé de traquer les opposants politiques et les réfugiés rwandais.

En poste à Kinshasa à partir de juillet 2020, le diplomate, natif de la province congolaise du Nord-Kivu, a rapidement vu les relations avec la RDC se détériorer quand, fin 2021, le groupe armé du M23 lance son offensive à l’est du pays, soutenu selon les autorités congolaises par Kigali, ce que le Rwanda a toujours nié.

Avant la RDC, Vincent Karega avait passé huit ans en fonction à Pretoria. Une période marquée par des expulsions croisées de diplomates en 2014, les autorités sud-africaines accusant des émissaires rwandais d’être impliqués dans des attaques sur son sol contre des opposants au régime du président Paul Kagame. Des allégations toujours démenties par le gouvernement.