Déchirures musculaires : 04 aliments qui vous aident à les soulager

Avoir une blessure n’est jamais drôle pour personne. Lorsqu’on ne peut pas s’entraîner ou se donner à 100%, il est facile de perdre la motivation et même d’abandonner. Ou bien, on prend le risque de continuer à s’entraîner en dépit de toute blessure, et on rend les choses encore pires. Il urge donc de se soigner afin de mieux revenir en force. Et pour y arriver, nous vous proposons quelques aliments à consommer dans ces périodes-là.

Les blessures musculo-squelettiques telles que les entorses, les fractures et les claquages sont très fréquentes chez les gens actifs. Elles représentent plus de 50% des blessures chez les sportifs. Heureusement qu’il est possible de les guérir grâce à la consommation de certains aliments. Découvrez en quatre dans cet article.

Les Graines de citrouille (pour le zinc)

Si vous devez absolument vous déchirer un muscle, faites-le en octobre, lorsqu’il y a beaucoup de citrouilles à faire. Blague à part, les graines de citrouille devraient en effet être ajoutées à votre alimentation post-blessure.

C’est parce qu’ils sont riches en zinc. Le zinc joue un rôle clé dans environ 300 réactions enzymatiques dans votre corps, notamment la formation de l’ADN, la division cellulaire et la synthèse des protéines, qui sont toutes nécessaires à la guérison des muscles.

Alors que les gens associent généralement le zinc à la viande rouge et aux huîtres, les graines de citrouille sont une option beaucoup plus pratique. Ajoutez-les à votre mélange montagnard avec quelques amandes (également une bonne source de zinc) ou gardez un paquet dans votre poche pour les avoir avec vous toute la journée tout en vous remettant de cette larme embêtante.

Les Carottes (pour la vitamine A)

La vitamine A obtient un « A » lorsqu’il s’agit d’aider à la formation de collagène via la modulation de la collagénase. Des études ont montré que la réticulation du collagène est plus forte et que la réparation est plus rapide lorsqu’un niveau optimal de vitamine A est présent.

Cette vitamine aime se fondre dans l’orange (oranges à part) car elle est très fortement concentrée dans les patates douces (plus de 100% DV) et dans 1 tasse de carottes tranchées crues (bien au-dessus de 100% DV), ce qui est assez facile à consommer à travers la journée. Et si c’est le jour de la triche, allez-y et laissez-vous tenter par ce muffin au gâteau aux carottes !

Le Thon (pour Oméga 3)

Des recherches récentes montrent que les acides gras oméga-3 réduisent l’inflammation. Lorsque l’inflammation près de la déchirure musculaire est présente et persistante, la récupération ralentit. Mais pas n’importe quelle forme d’oméga-3, car des études indiquent que les acides gras oméga-3 provenant de poissons, comme le saumon, le thon, le flétan et le maquereau, font la différence car ils ont des niveaux plus élevés de bonnes choses – EPA et DHA. (acide eicosapentaénoïque et acide docosahexaénoïque), les deux acides gras oméga-3 exclusifs à l’huile de poisson.

Les Noix (pour les vitamines du complexe B)

Sans aucun doute, vous voudrez vous assurer que vous obtenez beaucoup de vitamines du complexe B lors de la récupération d’une déchirure musculaire. En effet, certaines vitamines clés du complexe B, notamment la biotine et la vitamine B-6 / B-9, aident votre corps à métaboliser les acides aminés et les protéines.

Étant donné que la réparation des déchirures musculaires nécessite une nouvelle synthèse de protéines, la capacité de traiter les acides aminés favorise la réparation musculaire.

Un profil sain du complexe B peut être atteint grâce à une variété d’aliments naturels, mais si vous cherchez à en avoir pour votre argent, vous ne pouvez pas vous tromper (sauf si vous avez une allergie, bien sûr) avec des noix qui comprennent les amandes, les châtaignes, les cacahuètes, les pistaches, les noix de pécan et les noix. Alors devenez fou quand il s’agit d’obtenir votre complexe B.