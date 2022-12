Décès du rappeur américain Grand Daddy IU à l’âge de 54 ans

Encore un nouveau coup dur pour l’univers du Hip-Hop américain. Après le décès de Takeoff, le célèbre rappeur Grand Daddy IU, qui s’est fait un nom dans les années 90, est décédé à l’âge de 54 ans.

Le monde du Hip-Hop américain est à nouveau en deuil. Le vétéran rappeur new-yorkais Grand Daddy IU est décédé. La triste nouvelle a été confirmée ce mardi par Allhiphop qui a pris le soin de citer DJ Chuck Chillout, un ami proche du regretté rappeur Grand Daddy IU. Selon la même source, le rappeur est décédé dans son sommeil.

Grand Daddy IU a fait sa percée à la fin des années 1980 et a été pendant ce temps, membre du légendaire collectif Juice Crew, avec Marley Marl, Kool G Rap, Big Daddy Kane et bien d’autres. Il a sorti son premier album « Smooth Assassin » sur le label emblématique Cold Chillin Records en 1990, suivi de son deuxième album « Lead Pipe » en 1994. Au cours des années 90, il a également agi en tant qu’écrivain fantôme pour Biz Markie et Roxanne Shanté, avant d’assurer la production des artistes tels que Das EFX, Heltah Skeltah, KRS-One et Ice-T.

Depuis l’annonce de la nouvelle, les artistes ne cessent de rendre hommage au vétéran rappeur américain.