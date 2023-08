Décès du bébé d’un béninois dans la machine à laver d’un hôpital: 3 personnes deférées

Trois personnes dont une infirmière sont interpellées et deférées dans le dossier mort tragique dans la machine à laver de l’hôpital Abass Ndao de Dakar au Sénégal, du bébé prématuré d’un couple béninois.

Trois personnes sont mises en cause dans le drame survenu à l’Hôpital Abass Ndao de Dakar, au Sénégal. Parmi les 3 personnes interpellées et deférées, il y a l’infirmière de garde le jour du drame. .Selon les informations, les mises en cause ont été déférées devant le parquet suite aux enquêtes menées par le commissariat de Médina.

Selon les faits, le drame se serait produit suite à une erreur présumée de l’infirmière de garde qui a accidentellement enveloppé le nouveau-né dans les draps destinés à la buanderie. En ramassant les draps, l’infirmière a ramassé également le nouveau-né, Les draps et le bébé ont été mis dans un sac envoyé à la buanderie. Malheureusement, l’enfant serait décédé dans le sac avant d’être placé dans la machine à laver.

Le bébé dont le corps a été retrouvé dans la machine à laver appartient à un couple béninois vivant au Sénégal. Il s’agit d’une petite fille née prématurément après 33 semaines de grossesse et admise au service de néonatologie de l’hôpital Abass Ndao. Les enquêtes en cours permettront de faire toute la lumière sur ce dossier tragique et situer les responsabilités.