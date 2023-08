Décès d’Henri Konan Bédié: le parti Pdci-Rda salue la mémoire « d’un grand homme d’Etat » et de « paix »

Dans un communiqué public, le parti Pdci-Rda a confirmé la mort de l’ancien président ivoirien Henri Konan Bédié, décédé le mardi 1er août 2023 à la clinique PISAM à Abidjan. Et le parti au pouvoir à salué la mémoire « d’un grand homme d’Etat et de paix ».

« La haute direction du Parti Démocratique de Côte D’Ivoire Rassemblement Démocratique Africain (PDCI-RDA) a la profonde douleur de porter à la connaissance des militants et militantes du PDCI-RDA, du peuple de Côte d’Ivoire et du monde entier, le décès subit de Son Excellence HENRI KONAN BÉDIÉ, Président du PDCI-RDA, ancien Président de la République de Côte d’Ivoire ; Décès survenu le mardi 1er août 2023, à Abidjan« , lit-on dans le communiqué du Pdci-Rda, relayé par la presse ivoirienne.

« En ces heures de grande tristesse, nous nous inclinons avec respect devant la mémoire de ce Grand Homme d’Etat, qui n’a épargné aucun sacrifice pour la paix en Côte d’Ivoire et pour la Grandeur de notre Nation qu’il a tant aimée et servie, et à laquelle il a tout donné (…) Nous adressons nos condoléances les plus émues à madame Henriette BEDIE, à la grande famille BEDIE, à tous les militantes et militants du PDCI-RDA ainsi qu’à tout le peuple de Côte d’Ivoire« , est-il ajouté.

Victime d’un malaise tôt dans la journée du mardi, Henri Konan Bédié avait été transporté à bord d’un hélicoptère qui était parti le chercher à Daoukro afin de l’emmener à Abidjan. Le dernier voyage pour l’ex-chef d’Etat qui avait fêté en mai dernier ses 89 ans. L’octogénaire avait pourtant faire preuve d’une bonne santé le même jour, étant présent avec le Cardinal Jean-Pierre Kutwa à la cathédrale Saint-Paul du Plateau . Selon ses services de communication, cet incident s’est produit en raison d’un coup de chaleur provoqué par l’humidité ambiante et une mauvaise aération à la cathédrale.