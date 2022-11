Décès de Wilko Johnson, le célèbre guitariste anglais et star de « Game of Thrones »

Wilko Johnson, le célèbre guitariste de rock britannique et star de « Game of Thrones », est décédé le 21 novembre, à l’âge de 75 ans rapportent les médias anglais.

Encore un coup dur pour l’univers musical anglais. Le musicien aux multiples talents est mort à son domicile le lundi 21 novembre. L’information a été confirmée par les proches du célèbre guitariste dans un communiqué rendu public ce mercredi à travers ses réseaux sociaux.

« C’est l’annonce que nous n’avons jamais voulu faire, et nous le faisons avec un cœur très lourd: Wilko Johnson est décédé. Merci de respecter la vie privée de la famille en ces moments très tristes. RIP Wilko Johnson. » peut-on lire sur le communiqué qui n’a tout de même pas précisé la cause du décès du musicien.

Cependant, l’on se rappelle que le guitariste avait reçu un diagnostic de cancer du pancréas en 2013. A l’époque, il a été révélé que l’artiste n’avait que 10 mois à vivre après qu’il ait refusé de subir une chimiothérapie. Un an plus tard, il a été déclaré sans cancer après une opération de 11 heures qui a permis d’enlever une énorme tumeur dans son pancréas.

Wilko Johnson était connu en tant que guitariste du groupe britannique Dr. Feelgood. En 1976, l’album « Stupidity » du groupe était numéro un au Royaume-Uni, mais Johnson quitta le groupe un an plus tard. Il a ensuite rejoint Ian Drury et les Blockheads, tout en sortant sa propre musique, dont un album avec Roger Daltrey en 2014.

Parallèlement à sa longue carrière musicale, Johnson a fait ses débuts d’acteur dans « Game of Thrones » en tant que bourreau muet Per Ilyn Payne dans les saisons un et deux de la série HBO.