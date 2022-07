Décès de Shinzo Abe: les hommages de Nicéphore Soglo à l’illustre disparu

A la suite de Thomas Boni Yayi, l’ancien président Nicéphore Soglo, vice président du forum des anciens chefs d’Etats et de gouvernement d’Afrique a rendu hommage à Shinzo Abé, personnalité politique japonaise criblée de balles lors d’un meeting public.

L’ancien président béninois, Nicéphore Soglo garde de Shinzo Abé le souvenir d’un homme politique soucieux des conditions d’existences des populations africaines. C’est le témoignage qu’il garde de cette personnalité politique japonaise froidement abattue.

Dans un message d’hommage rendu public sur les réseaux sociaux, le Vice-Président du Forum des Anciens Chefs d’Etats et de Gouvernements d’Afrique, Nicéphore Soglo pense que le continent noir vient de perdre l’un de ses grands amis à travers le décès de Shinzo Abé.

L’ancien chef d’Etat béninois affirme que ses collègues du Forum des Anciens Chefs d’Etats et de Gouvernements d’Afrique se souviennent certainement de cette personnalité politique comme étant un inconditionnel soutien à la lutte contre la pauvreté et la misère sur le continent.

A le croire, il était de tous les combats en Afrique pour faire reculer la famine grâce à des programmes de développement de l’agriculture. « Ainsi, a-t-il précisé dans son hommage, ensemble avec la Fondation Sassakawa et le Président Jimmy Carter, les paysans dans plusieurs pays du continent, disposent désormais de semences adaptées au climat et aux besoins alimentaires ».

Pour Nicéphore Soglo, Shinzo Abe était en Afrique, le soldat contre la faim mais aussi l’ami qui a toujours témoigné du respect pour les africains. Aussi lui rend t-il un grand hommage pour ce qu’il a été pour le continent.

« En ma qualité de Vice-président du Forum des Anciens Chefs d’Etats et de Gouvernements d’Afrique et au nom du Président Joaquim Chissano et tous les autres membres, je présente mes sincères condoléances à sa famille, à ses proches et au grand empire du Japon. L’Afrique toute entière lui est reconnaissante de son action au service de sa sécurité alimentaire et partant, de son développement« , a publié l’ancien chef d’Etat béninois.

Pour rappel, l’ancien premier ministre japonais Shinzo Abe est mort, le vendredi 8 juillet, après avoir été blessé par balles lors d’un rassemblement électoral à Nara.

« On a tiré sur l’ancien premier ministre vers 11 h 30 [4 h 30, heure de Paris] à Nara. Un homme suspecté d’être le tireur a été interpellé. L’état de santé de M. Abe est actuellement inconnu », avait déclaré le secrétaire général du gouvernement, Hirokazu Matsuno, à la presse ce vendredi. Mais peu après, le décès de cette emblématique personnalité politique japonaise fut confirmé.