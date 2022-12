Dècès de Pelé: les origines du surnom de la légende

Edson Arantes do Nascimento, décédé ce jeudi, était plus connu sous le surnom de Pelé. Un sobriquet qu’il a hérité d’une erreur de prononciation de sa part quand il était enfant

Le monde entier pleure la disparition de Pelé, décédé ce jeudi des suites d’un cancer du côlon. Il laisse derrière lui un héritage légendaire pour le football, mais également un surnom qui a traversé les âges. En effet, s’il se nomme Edson Arantes do Nascimento, c’est bien son sobriquet Pelé qui est le plus connu. Une appellation qu’il n’aimait pourtant pas à ses débuts et qui est née d’une erreur de prononciation de sa part quand il était encore enfant.

Lors de ses premières années, Edson Arantes do Nascimento était affectueusement appelé Dico. Ce dernier vouait une admiration sans faille pour le gardien de but de Vasco de Gama FC, Bilé, coéquipier de son père. La légende de Santos rebaptisait par erreur son idole « Pilé » qui deviendra « Pelé » dans la bouche de ses amis, qui s’en servaient pour se moquer de lui. Un surnom péjoratif donc au début, qui est pourtant devenu le plus populaire de toute l’histoire du football.

D’ailleurs, le principal intéressé n’était pas fan de ce surnom au départ et il a expliqué pourquoi. « Quand j’étais môme, j’ai détesté m’appeler Pelé, un nom donné par mes copains. C’est le nom d’une rivière sacrée en Amazonie mais cela veut aussi dire stupide en turc!« , avait-il confié à ce sujet.

« Les petits gamins de la rue m’appelaient Pelé, je me battais avec eux parce que je n’aimais pas ce nom que je trouvais laid. Après, je suis allé à l’école, les mêmes petits m’appelaient Pelé, je me battais avec eux et j’étais exclu pendant deux jours. Toute l’école a fini par m’appeler Pelé, puis toute la ville. Maintenant, j’aime bien mon nom« , confiait-il encore à la télévision française et rapporté par RMC Sports. Désormais, Pelé est gravé dans les mémoires pour l’éternité.