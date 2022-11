Décès de l’acteur Clarence Gilyard Jr, le shérif dans la série « Walker Texas Ranger »

Clarence Gilyard, l’acteur qui a joué le rôle de shérif dans la série à succès « Walker Texas Ranger », est décédé à l’âge de 66 ans. La nouvelle a été confirmée par l’Université du Nevada à Las Vegas, où il enseignait le cinéma et le théâtre.

Mauvaise nouvelle pour les fans de l’acteur Clarence Gilyard Jr. L’icone du cinéma américain connu pour ses rôles dans les séries télévisées à succès Walker, Texas Ranger et Matlock, diffusée en France dans les années 1990-2000, est décédé à 66 ans des suites d’une longue maladie.

« C’est avec une profonde tristesse que je partage cette nouvelle. Ses élèves ont été profondément inspirés par lui, comme tous ceux qui l’ont connu. Il possédait de nombreux talents extraordinaires et était extrêmement bien connu à l’université grâce à son dévouement à l’enseignement et à ses réalisations professionnelles. », peut-on lire sur le communiqué signé par la doyenne Nancy Uscher et partagé sur la page Instagram de l’université.

La présidente du film UNLV, Heather Addison, s’est souvenue de Gilyard comme un « phare de lumière et de force pour tous ceux qui l’entouraient à l’UNLV ». « Chaque fois que nous lui demandions comment il allait, il déclarait joyeusement qu’il était ‘Béni !’ Mais nous sommes vraiment ceux qui ont eu la chance d’être ses collègues et ses étudiants pendant tant d’années. Nous vous aimons et vous nous manquerez beaucoup, Professeur G ! », a-t-elle ajouté.

L’acteur de télévision, de théâtre et de cinéma Clarence Gilyard a fait sa marque dans les années 1980 avec une série de personnages, à commencer par ses débuts sur grand écran en tant qu’aviateur Marcus « Sundown » Williams dans Top Gun , suivi du prodige de l’informatique terroriste dans Die Hard – Crystal Trap . En 1989, Gilyard a joué Conrad McMasters, le détective privé de la série Matlock dans laquelle il est apparu pendant 85 épisodes impressionnants avant de passer à autre chose en 1993.

Malgré sa carrière d’acteur accomplie, Gilyard s’est éloigné du théâtre en 2006 pour commencer à enseigner à l’UNLV et à diriger des productions au Nevada Conservatory Theatre de l’université.