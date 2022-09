Décès de la reine Elisabeth II: 03 jours de deuil décrétés aux Émirats arabes unis

Les dirigeants des Émirats arabes unis ont décrété une période de deuil de trois jours pour rendre hommage à la reine Elizabeth II, décédée ce jeudi 08 septembre au château de Balmoral.

Les hommages se multiplient à travers le monde depuis l’annonce du décès de la reine Elisabeth II. Dans un communiqué, la Cour présidentielle des Émirats arabes unis a indiqué que les drapeaux flotteraient en berne pendant trois jours, du vendredi 9 septembre au dimanche 11 septembre.

Bien avant l’annonce de cette décision, le président et le vice-président des Émirats arabes unis sont parmi les premiers à rendre hommage à la reine de l’Angleterre suite à l’annonce de la nouvelle.

Son Altesse Cheikh Mohamed ben Zayed Al Nahyan, le président des Émirats arabes unis, a qualifié la reine Elizabeth d ‘«amie proche des Émirats arabes unis» et a ajouté qu’elle était une «dirigeante bien-aimée et respectée dont le long règne a été caractérisé par la dignité, la compassion et un engagement inlassable au service de son pays », a-t-il écrit en hommage à la reine.

« Nous nous joignons au monde pour pleurer le décès de Sa Majesté la reine Elizabeth, une icône mondiale qui représentait les plus belles qualités de sa nation et de son peuple. Son incroyable durée de vie de service et de devoir envers le Royaume-Uni est sans précédent dans notre monde moderne. Son Altesse Cheikh Hamdan ben Mohammed, prince héritier de Dubaï, a également partagé un message, qualifiant la royale de « reine de l’amour, de la sagesse et de l’humanité ». Tu vas manquer au monde« , a écrit son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid, vice-président et souverain de Dubaï.

Pour rappel, Sa Majesté est décédée le 8 septembre 2022, entourée des membres de sa famille les plus proches dans sa résidence de Balmoral, précisément en Écosse. à l’âge de 96 ans et 70 ans de règne.