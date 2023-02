Décès de Christian Atsu: sa sœur jumelle inconsolable après l’arrivée de la dépouille (vidéo)

Le décès tragique de Christian Atsu, ancien joueur des Blacks Stars du Ghana, dans le tremblement de terre qui a frappé la Turquie, a laissé sa famille et ses amis en état de choc. Mais pour sa sœur jumelle, Christiana Atsupie Twasam, la douleur est incommensurable.

L’ancienne star de Chelsea et de Newcastle United a été tuée dans le tremblement de terre dévastateur en Turquie. Sa mort a été annoncée samedi 18 février par son agent Nana Sechere, qui a déclaré que le corps du joueur avait été retrouvé 12 jours après que la catastrophe a frappé la Turquie et la Syrie, faisant plus de 44 000 morts.

La dépouille mortelle de Christian Atsu a atterri à l’aéroport international de Kotoka au Ghana dans la nuit du dimanche 19 février. Lorsque la dépouille de Christian Atsu est arrivée au Ghana dans son pays natal, Christiana, sa soeur jumelle a été submergée par l’émotion. Les images montrent la jeune femme en larmes, soutenue par des proches alors qu’elle quitte l’aéroport en raison de l’intensité de la douleur.

La douleur de Christiana Atsupie Twasam est compréhensible. Les jumeaux ont souvent une connexion très spéciale, presque indescriptible, et le lien qui les unissait devait être encore plus fort en raison de leur carrière professionnelle similaire.

La mort de Christian Atsu est une perte tragique pour le monde du football, mais pour sa famille, c’est une tragédie personnelle. La perte d’un frère jumeau est une douleur indicible, une blessure qui ne guérit jamais complètement.

Les réseaux sociaux ont été inondés de messages de condoléances et de soutien pour la famille d’Atsu, mais rien ne peut soulager la douleur que ressent Christiana et sa famille en ce moment difficile.

La vie est fragile et le décès soudain d’un être cher est une dure réalité. La sœur jumelle de Christian Atsu doit maintenant faire face à la vie sans son frère, mais elle peut se reposer sur le souvenir des moments qu’ils ont partagés ensemble et sur l’amour qu’ils ont partagé.

Dans cette période de deuil, les pensées et les prières sont avec la famille d’Atsu, en particulier avec Christiana Atsupie Twasam, qui doit maintenant trouver la force de continuer à avancer sans son frère jumeau bien-aimé.