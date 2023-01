Debordo règle ses comptes avec le Roi 12 12: « le Mali souffre et tu viens faire le malin en Côte d’Ivoire »

Connu pour son franc-parler et son caractère entier, Debordo Leekunfa ne rate jamais l’occasion de dire ce qu’il pense. Alors que le séjour du roi 12 12 en Côte d’ivoire continue de susciter des polémiques, une vidéo dans laquelle Debordo Leefunfa donne son avis sur l’homme d’affaires malien vient de faire surface sur la toile.

Debordo Leekunfa n’est pas du tout content du richissime homme d’affaires Roi 12 12 qui distribue des liasses de billets de banques en Côte d’ivoire. Au milieu des nombreuses critiques et insultes qui résonnent sur la toile depuis l’arrivée du malien en Côte d’ivoire, l’artiste coupé-décalé Dorbodo Leekunfa n’a pas manqué de s’en prendre au milliardaire Roi 12 12.

«Ton pays le Mali souffre et toi tu viens faire le malin en Côte d’Ivoire. Tu quittes ton pays pour venir ici en Côte d’Ivoire et mettre à genoux des Ivoiriens parce qu’il paraît que tu es très riche. C’est déplorable des gens bornés qui n’ont rien dans la tête se prosternent devant toi, mais laisse moi te dire que tu n’es rien Roi 12 12. Je perçois ton attitude comme une attaque à la Côte d’Ivoire et moi en tant que patriote je ne peux l’accepter», a déploré le Mimi national dans la vidéo qui circule actuellement sur la toile.

Même si selon certains, cette vidéo semble être actualisée parce qu’elle remonte à quelques mois en arrière notamment la première visite du roi 12 12 en Côte d’ivoire, plusieurs ivoiriens ont très vite fait d’apporter leur soutien total à l’artiste ivoirien pour ses propos jugés fondés et légitimes.

Roi 12 12 fait son one man show en cote d’ivoire.

Depuis le lundi 23 janvier 2023 dernier, le richissime homme d’affaires et milliardaire Roi 12 12, a déposé ses valises en Côte d’ivoire pour un court séjour. Lors de sa descente à l’aéroport, l’homme d’affaires a été accueilli chaleureusement par une délégation composée de blogueurs ivoiriens.

Il s’agit en effet, du blogueur Apoutchou national, de l’artiste comédien Pantcho le Gatair, et le Père Daloa qui s’est même permis de ramper sur le goudron de l’aéroport, tel un reptile. Des actes très rabaissants qui ont poussé les internautes à coller désormais l’étiquette des mendiants professionnels à ce club dirigé de main de maître par le fils de l’actrice Bleu Brigitte.