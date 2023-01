« Debordo n’est pas ton égal … », Koko Dolorès recadre sèchement Suspect 95

La dernière révélation de Debordo Leekunfa à propos de Suspect 95 continue de susciter des réactions. Après les fans du Mimi national, c’est le tour de la blogueuse Koko Dolorès de dire ses quatre vérités au rappeur ivoirien.

Dans un direct sur sa page Facebook, l’artiste coupé-décalé Debordo Leekunfa a révélé avoir été récemment snobé par son jeune frère et collègue Suspect 95. En pleine promotion de son prochain morceau en collaboration avec Didi B, l’ex meilleur de feu Dj Arafat a profité en effet pour faire une confidence très étrange sur le rappeur considéré comme le président du syndicat des hommes.

« J’ai contacté Suspect 95 pour un feat, le petit m’a dit de lui envoyer son-là d’abord il va écouter et s’il valide, on va voir la suite. Jusqu’à aujourd’hui, je n’ai pas encore cru que c’est à moi petit là parlait. Mais j’ai tapé l’œil et laissé tomber en même temps », a révélé Debordo Leekunfa avant de remercier Didi B pour son humilité.

Et comme l’on pouvait s’y attendre, cette révélation de l’artiste coupé-décalé a très vite suscité une avalanche de réactions sur la toile. Dans le lot, la blogueuse Koko Dolorès est également montée au créneau pour s’adresser au rappeur Suspect 95.

“Suspect 95 je t’aime bien mais tu as vraiment déçu ceux qui te connaissent comme un artiste humble. Personne ne connaît son futur, car ça ne nous appartient pas. Reste humble comme tu l’étais, la gloire est souvent éphémère, c’est Dieu qui donne. En terme de carrière Debordo n’est pas ton égal, et tu le sais très bien. Ressaisis toi« , a-t-elle écrit dans un post sur ses réseaux sociaux.