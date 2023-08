Debbie Shokoya: « J’ai donné naissance à mon enfant mort à huit mois »

L’actrice montante de Nollywood, Debbie Shokoya, s’est ouverte sur la perte de son enfant de huit mois à la naissance.

En effet, l’actrice avait fait les manchettes plus tôt cette année suite à des informations selon lesquelles un homme marié aurait été arraché et qu’elle serait également tombée enceinte de lui. Malgré le nombre d’internautes qui ont pris d’assaut sa page de médias sociaux pour s’enquérir des rumeurs, la comédienne a refusé d’en parler.

De plus, Debbie a omis de partager des photos de son bébé, même lorsque certaines de ses photos récentes montraient qu’elle attendait un bébé. Dans une vidéo partagée sur sa page YouTube vendredi, la comédienne a raconté la perte de son enfant aux États-Unis d’Amérique, survenue il y a plus d’un mois.

L’actrice a déclaré qu’elle avait voyagé dans l’espoir de revenir avec son bébé, mais qu’elle avait perdu l’enfant à huit mois. Selon elle, les membres de sa famille l’ont encouragée à passer à autre chose et elle essaie actuellement de lâcher prise et de faire son deuil comme elle le souhaite.

Par ailleurs, elle a déclaré avoir été transportée aux urgences après avoir découvert que le bébé ne respirait plus et qu’elle avait été provoquée. En outre, Debbie a ajouté qu’elle avait donné naissance à son enfant mort alors qu’elle fondait en larmes en racontant le sacrifice qu’elle avait fait pendant la grossesse.

Dans une section de la vidéo, elle a déclaré : « J’ai été précipitée à l’urgence, et c’est quand nous avons découvert que l’enfant ne bougeait plus et ils m’ont provoquée, et j’ai donné naissance à mon enfant mort, j’ai porté mon enfant la mort. Imaginez un enfant pour lequel j’ai tant sacrifié, j’ai traversé beaucoup de choses et je n’en ai parlé à personne parce que je voulais pleurer à ma manière. Je m’en remets petit à petit. S’il vous plaît, le public devrait respecter mon mariage, c’est personnel. Gardez toutes les suppositions sur mon mariage pour vous. »

