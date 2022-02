De retour du mini-sommet avec Macron: Talon rentre avec Lionel Zinsou à Cotonou

Présent au sommet « Union européenne/Union africaine« , le président Patrice Talon rentre sur Cotonou ce vendredi 18 Février 2022 en compagnie de Lionel Zinsou, son challenger à l’élection présidentielle de 2016.

Lionel Zinsou et Patrice Talon ensemble dans un même vol en direction de Cotonou. C’est la surprise que l’actuel locataire de la Marina a décidé de faire aux béninois de son retour du mini-sommet Union européenne/Union africaine auquel il a participé.

Selon les informations, les deux personnalités vont atterrir sur le tarmac de l’aéroport internationale de Cotonou dans la soirée de ce vendredi 18 Février 2022. Cette information qui peut être considérée comme un fait banal est quand même un acte politiquement fort quand on sait que l’ancien ministre Lionel Zinsou s’est fait condamné sous le régime de Patrice Talon.

Le rapprochement entre ces deux adversaires politiques et challengers lors des présidentielles de 2016 peut également augurer d’un bon présage pour le dégèle politique devenu incontournable au pays du fait du contexte économique aggravé par le terrorisme qui frappe aux portes du pays.

Lionel Zinsou participera sans doute à côté du chef de l’Etat, le président Patrice Talon à l’exposition des 26 œuvres restituées au Bénin par la France qui sera ouverte au public du 20 Février au 22 Mai 2022.

La relation entre les deux hommes au lendemain de la présidentielle

Challengers lors du second tour des élections présidentielles de 2016, Lionel Zinsou a été battu aux urnes. Alors qu’une certaine opinion le positionnait comme l’opposant N°1 au régime de la rupture, l’homme a pris ses valises pour quitter le pays afin de vaquer à ses affaires.

Malgré la distance prise vis à vis de sa seconde Nation et de la classe politique, il fera l’objet d’une procédure judiciaire pour « faux » et « dépassement de fonds de campagne électorale. Début 2019, le banquier d’affaires est condamné par le tribunal de première instance de première classe de Cotonou.

Il fut en effet reconnu coupable de « faux » et de « dépassement de fonds de campagne électorale », et condamné pour cela à cinq ans d’inéligibilité et à six mois de prison avec sursis. Il a par ailleurs été condamné à une amende de 50 millions de francs CFA.

Une procédure judiciaire qui est considérée à Cotonou comme un procès politique. Selon les rumeurs qui ont circulé dans le temps, le régime de Cotonou tente par tous les moyens d’exclure tous les potentiels challengers aux élections présidentielles de 2021. Et Lionel Zinsou, challenger en 2016 de l’actuel locataire de la Marina reste sans doute un adversaire de poids à éliminer.

Rappelons qu’avant cette condamnation, Lionel Zinsou a été reçu en audience le mardi 9 janvier 2018 par le président Patrice Talon. C’est d’ailleurs la première et l’unique fois depuis l’élection de Patrice Talon à la magistrature suprême. Lionel Zinsou est allé présenter le projet de création de la banque d’affaires Southbridge qu’il est en train de lancer avec le Rwandais Donald Kaberuka, ancien directeur de la Banque africaine de développement. Au cœur des échanges, l’ouverture prochaine des bureaux de cette banque à Cotonou dans d’autres capitales africaines. Une rencontre qui n’a certainement pas produit les effets escomptés puisque les directions de cette banque n’ont jamais vu le jour à Cotonou.

Le rapprochement entre Lionel Zinsou et Patrice Talon dans un contexte où le dialogue national est évoqué sur toutes les lèvres augure sans doute de lendemain politique meilleur pour le Bénin. Intellectuel de haut niveau dans le monde financier, l’apport de Lionel Zinsou dans le développement du Bénin ne doit pas être négligé d’autant plus que le mythe de l’homme blanc agité lors des présidentielles de 2016 est tombé avec la nomination sous le régime de la rupture, plusieurs expatriés à la tête de beaucoup de sociétés béninoises.