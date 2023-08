De General: «Pourquoi je sors avec des filles de 18 ans, romps avec elles avant qu’elles n’aient 24 ans»

Le réalisateur nigérian, De General, a révélé qu’il sortait exclusivement avec des filles de 18 ans.

Dans une vidéo partagée en ligne, De General a déclaré qu’il préférait généralement éviter la « pression inutile » que les femmes matures exercent sur leurs petits amis. Le réalisateur nigérian s’est dit préoccupé par la tendance où les femmes de 20 ans exercent tant de pression sur leurs partenaires pour les épouser.

Il s’est interrogé sur le motif derrière le mariage précipité et a demandé si ces femmes connaissaient les conséquences de leurs actes. Selon lui, il ne sort qu’avec des femmes plus jeunes parce qu’elles ne sont pas pressées de marcher dans l’allée, et quand elles atteignent l’âge de 24 ans, il rompt avec elles avant qu’elles ne commencent à le pousser à s’engager ou à se marier.

« Qu’est-ce que c’est que les filles qui ont 24 ans? Vous voulez tous juste vous marier. Vous commencez à faire pression sur votre petit ami pour qu’il se marie. N’avez-vous pas peur? C’est pourquoi je sors avec des filles de 18 ans. Avant qu’ils n’atteignent 24 ans, je romps », a-t-il déclaré.

