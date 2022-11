Daysie: « Le jour où je prends le mari d’une femme, je vais me marier avec lui »

Après son vif accrochage avec Josée Delatour, Daysie continue de faire parler d’elle. De passage sur l’émission Allo Caviar diffusée sur Life Tv ce mercredi, la chanteuse ivoirienne a révélé qu’elle est prête à tout pour avoir l’amour.

L’auteure de la chanson « Je cherche quelqu’un » était de passage sur le plateau de l’émission Allô Caviar animée par la coach Hamond Chic. Invitée à donner son avis sur les femmes qui sont prêtes à tout pour l’amour, la chanteuse qui fait visiblement partie de cette catégorie de femmes a profité pour révéler la raison pour laquelle elle est encore un cœur à prendre.

« En ce moment je n’ai personne dans ma vie. Je suis en train de chercher. Récemment j’étais dans une relation mais c’est la religion qui a tranché. Il était musulman du côté de sa mère et moi je suis chrétienne. Une chose est sûre je ne vais jamais renier ma religion et je ne vais pas aussi me mettre dans quelque chose où je ne suis pas à l’aise« , a-t-elle déclaré pour expliquer la raison de sa séparation avec le père de son enfant.

A la question de savoir si elle prête à se mettre avec un homme marié, la chanteuse qui dit être à la recherche de quelqu’un n’a pas fait dans la dentelle. « Le jour où je prends le mari d’une femme, je vais me marier avec lui. J’ai confiance en moi, j’ai pas de secrets ,en fait, l’assurance ça rend une femme très sexy, c’est ce que les gens ne savent pas« , a-t-elle répondu.

Cependant Daysie a par la suite ajouté que sortir avec un homme marié est comme un amusement pour elle. « Quand les maris des autres viennent vers moi, ça ne m’intéresse pas parce que c’est peine perdue, ça va être de l’amusement. Les filles vont avec les hommes mariés, généralement, parce qu’elles sont dans le besoin…moi je ne suis pas dans ça du coup je me dis que je peux avoir n’importe qui… Je le dis toujours, je suis sapio-sexuelle, je suis intéressée par ce que quelqu’un peut dégager, je veux un compagnon avec qui je peux discuter... », a-t-elle déclaré.

Pour rappel, lors d’une récente interview, Daysie n’a pas caché son begain pour l’artiste KS Bloom. « Oh Jesus! Non l’enfant là est frais. Tu as vu ses lèvres roses, c’est un bon pain hein » , a-t-elle déclaré face à une photo de l’artiste avant d’avouer que le nouveau gagnant du Primud d’or 2022 est son genre d’homme.