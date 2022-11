Davido: une prétendue s3xtape de sa femme Chioma et un autre artiste fait polémique (photos)

En plein deuil de leur fils de trois ans, une affaire de s3xtape impliquant Chioma, femme du chanteur Davido et un autre homme secoue les réseaux sociaux.

Même en deuil, Davido et Chioma demeurent le couple de célébrités le plus médiatisé au Nigeria. Alors que des images de leur mariage secret suscitent la polémique, des rumeurs d’infidélités de Chioma avec d’autres hommes ébranlent les réseaux sociaux.

Selon les informations, une vidéo compromettante de Chioma et l’artiste Peruzzi , un chanteur du label de Davido pourrait bientôt fuiter. La révélation a été faite par la journaliste blogueuse nigériane, Kemi Olunloyo qui indique que c’est Patrick Anyaene, directeur de Golden Boy Entertainment qui détient la vidéo.

« Chioma et Peruzzi n’ont jamais été parents. elle a été proxénète… . Patrick de golden boy entertainment a toutes leurs s3xtapes. C’est la cause de leur rupture, Davido a été trompé énormément », a-t-elle écrit.

Si la journaliste estime que la sextape de Chioma et Peruzzi existe, de son côté, Patrick Anyaene, dénonce une attaque constante contre Davido et sa fiancée Chioma malgré la perte de leur enfant, Ifeanyi. Dans sa réaction, il s’est empressé de démentir cette sombre rumeur et l’existence d’une pareille vidéo.

“Salut kemi, je n’ai pas de s3x tape. Mais s’il vous plaît, pouvons-nous laisser la famille pleurer sa perte en paix« , a-t-il répondu. Pour rappel, Patrick s’en était pris à Peruzzi il y a environ 2 ans suite à la rupture de son contrat avec Golden Boy Entertainment pour le label de Davido.

