Davido prend une grande décision après le décès de son fils de 3 ans, Ifeanyi

La super star nigériane Davido traverse l’un des moments les plus difficiles de sa vie à cause de la mort par noyade de son fils de 3 ans qu’il a eu avec sa fiancée Chioma. Très touché par cette perte, le chanteur qui s’est mis à l’écart des réseaux sociaux depuis le drame a annoncé le report de son prochain festival « Are We African Yet » (AWAY) qui devait se tenir à la State Farm Arena, Géorgie, Atlanta, États-Unis le 18 novembre.

En effet, ce festival de grande envergure, considéré comme l’évènement de l’année n’aura finalement pas lieu. Dans un communiqué publié sur le compte Twitter du festival, la direction du chanteur a présenté ses excuses aux fans pour la déception et a promis de se rattraper. Selon la déclaration, Davido veut passer plus de temps avec sa famille et ses proches en cette période difficile.

« Nous avons pris la décision difficile mais nécessaire de reporter le Festival AWAY au 18 novembre 2023. À tous les acheteurs de billets, vos billets seront honorés pour la date de 2023. Merci de votre compréhension et nous nous réjouissons de vous voir tous dans un proche avenir« , peut-on lire dans le communiqué officiel.

Pour rappel, cet évènement de taille devait présenter les meilleurs artistes nigérians, notamment Kizz Daniel, Wande Coal, Lojay, Pheelz, Oxlade, BNXN (également connu sous le nom de Buju), Focalistc et Victony.