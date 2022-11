Davido: le prophète qui avait prédit la mort de son fils fait de nouvelles révélations

Après le décès du fils de la superstar nigériane Davido, le prophète qui avait prédit la triste nouvelle il y a quelques mois, est sorti de son silence. Dans un nouveau message, l’homme de Dieu a compatit à la douleur de la star, avant de mettre en garde le chanteur contre un autre éventuel danger.

Un prophète Nigérian identifié sous le nom de Samuel King Ministries avait prédit la mort de Ifeanyi, fils de Davido dès les premiers jours de l’année 2022. Et telle une prophétie, le petit garçon de 3 ans est mort par noyade lundi dernier dans une piscine privée de la résidence familiale à Lagos.

Réagissant à la triste nouvelle, le prophète Samuel King Ministries dans une vidéo sur sa page Facebook a présenté ses condoléances à la famille Adeleke avant d’informer la star nigériane de ce qu’il faut faire pour éviter pour toujours ces mauvais sorts.

« Je m’appelle prophète Samuel King, ceci est un message pour faire plus de points sur la prophétie qui a été donnée à Davido le 7 janvier via mon compte Facebook. Et avant de continuer, je voudrais adresser mon message de condoléances à la famille de David Adeleke, qui vient de perdre son fils Ifeanyi. Je ne suis pas ici pour montrer que je suis le meilleur prophète sur terre, ce qui est l’une des choses que je voudrais souligner dans mon point culminant de la prophétie. Quand j’ai donné cette prophétie le 7 janvier, j’ai essayé de faire quelques pas mais bien sûr, je ne fais pas partie des soi-disant noms des grands hommes de Dieu au Nigeria qui peuvent probablement parler à certaines célébrités, et si j’avais parlé, j’aurais été indexé comme l’un des prophètes affamés cherchant la gloire ou essayant de chercher de l’argent« .

« Vous savez de nos jours, Dieu parle mais les gens ont sous-estimé et minimisent la parole de Dieu, donc les prophètes sont abusés à cause de beaucoup de choses, des idées fausses sur la spiritualité, la foi et le prophétique. Je devais garder mes distances sans essayer de pousser parce que qui me croirait si j’avais dit que cela allait arriver ? Et si vous lisez très clairement cette prophétie, elle dit qu’il y a deux indices, deux ont déjà été remplis. Le premier est la mort du fils de Davido et il y avait deux indices, T et Y. Le T signifie jeudi (ndlr: Thursday en anglais ) et si vous voyez tout ce qui se passe en ce moment, cela s’est produit juste après l’anniversaire du fils de Davido qui s’est produit le jeudi 20, donc ça ne peut pas être une coïncidence. Le dernier indice, qui est Y est quelque chose que je ne publierai pas, je ne vais pas le dire en ligne. Je voudrais transmettre ce message à Davido et à sa famille« , a-t-il indiqué.

Samuel King Ministries a invité Davido par la suite à se rendre dans un lieu de prière. «Il y a quelque chose qu’il doit savoir. Je ne cherche pas à devenir célèbre et je ne suis pas censé partager cela en public. J’ai fait trois jours de jeûne en obéissance pour instruire la parole prophétique qui m’a été donnée le 7 janvier. J’ai reçu cette parole sept jours avant le 7 (janvier), qui était la nuit de la fin d’année » .

« Et j’avais peur de la poster parce que j’avais besoin de confirmation et je l’ai entendue trois fois. Davido, je sais que c’est une période difficile en ce moment pour toi et ta future épouse, Chioma. Je sais qu’il y a beaucoup de nuages ​​et de gens autour de vous, mais j’aimerais que vous vous teniez très fort et que vous essayiez d’être dans un lieu de prière car l’ennemi n’est pas content de beaucoup de choses qui se passent dans votre vie« .

« Je ferai de mon mieux pour voir comment contacter la famille et vous donner le dernier indice et vous dire comment vous devriez prier à ce sujet. 2023 est une autre grande année, mais qu’elle ne soit pas le reflet de ce qui s’est passé aujourd’hui. Que l’âme de ton fils repose en parfaite paix. Maintenant tu iras à sa rencontre, il ne viendra pas à ta rencontre. Chalom« , a conclu l’homme de Dieu dans sa vidéo.