Davido: le chanteur envisage de donner 1 million de dollars à chacun de ses amis

En dehors de sa fructueuse carrière musicale, Davido joue, également, dans le monde de l’humanitaire. Après avoir reçu, récemment, la distinction « humanitaire de l’année », le chanteur nigérian veut franchir un autre cap dans ce domaine. Via un récent tweet, monsieur Adeleke réfléchit sur le don d’une grosse somme d’argent à chacun de ses amis.

Davido, l’étoile nigériane de la musique, est une personnalité très connue, non seulement, dans le domaine de son art, mais aussi, en tant que donateur. L’artiste, qui a, récemment, reçu le prix « humanitaire de l’année », veut accomplir un acte, vis-à-vis de son entourage.

Au détour d’une récente publication, via son compte Twitter, Davido a, en effet, émis le voeu de donner un sacré pactole à chacun de ses amis. « Un jour, je veux pouvoir me réveiller et offrir à tous mes amis un million de dollars…ce jour arrivera. », a tweeté la célébrité.

Après ce genre de publication, d’aucuns estiment qu’il devrait y avoir, déjà, de la bousculade au portillon. D’ailleurs, l’une des questions que bon nombre d’internautes se posent, actuellement, est la suivante : comment devient-on ami de Davido ?

Dans tous les cas, si Davido a eu le courage de partager ce voeu avec sa communauté, c’est, probablement, parce que le jeune homme a, déjà, fait sa liste des bénéficiaires de ce fameux don.