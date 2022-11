Davido: le chanteur attendu sur scène à l’ouverture de la Coupe du monde Qatar 2022 mais …

L’artiste nigérian Davido pourrait ne plus prester à l’ouverture de la Coupe du monde Qatar 2022 prévue pour le 20 novembre 2022 en raison de la situation malheureuse qu’il traverse depuis bientôt deux semaines.

La probabilité est très forte que Davido ne soit plus à l’ouverture de la Coupe du monde Qatar 2022. En effet, la super star nigériane traverse l’un des moments les plus difficiles de sa vie. Depuis le décès de son fils de 3 ans, l’enfant qu’il a eu avec sa fiancée Chioma, Diavido a annulé tous ses événements du mois de novembre et l’ouverture de la coupe du monde pourrait ne pas être épargnée.

Depuis le décès de son fils le 31 octobre, l’artiste a supprimé de sa page Instagram tous ses événements artistiques à venir. Selon la presse nigériane, Davido était attendu pour des concerts et des apparitions à des soirées pour de grandes marques, mais a tout abandonné pour faire son deuil.

En ce qui concerne l’ouverture de la Coupe du monde au Qatar le 20 novembre 2022, la décision de Davido est très attendue. Pour rappel, le premier hymne de la coupe du monde Qatar 2022 a été dévoilé au public en avril 2022.

Il s’agit du titre « Hayya Hayya better together » interprété par plusieurs artistes dont Trinidad Cardona, la star Qatari Aisha et le frère d’Afrique Davido, superstar de l’afrobeat.