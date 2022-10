Davido: le chanteur achète une G-Wagon pour Chioma après l’annonce de leur mariage (image)

Après un moment de froid, la superstar nigériane Davido et sa fiancée Chioma se sont finalement réconciliés. Alors qu’il vient à peine d’annoncer leur projet de mariage, Davido a tenu à faire plaisir à sa fiancée, avec une voiture de luxe G-Wagon qui coûterait les yeux d’un vieillard.

Ce n’est plus un secret pour personne. Davido et Chioma filent désormais le parfait amour après un long moment de pause. L’information a été confirmée par plusieurs proches du chanteur il y a quelques jours, et depuis lors, les deux amoureux ne se quittent plus des yeux.

Actuellement en séjour en Grande-Bretagne chez l’un de ses amis Pasteur, Davido a dévoilé ses ambitions de se marier très bientôt avec la mère de son enfant Ifeanyi. Alors que cette nouvelle continue toujours de susciter l’admiration de ses fans, une autre nouvelle vient de tomber, telle la cerise sur le gâteau. Davido a acheté une voiture G-Wagon, à sa fiancée.

En effet, la bombe a été lâchée par Renee5star, le célèbre concessionnaire automobile, dans un post sur le compte Instagram officiel de son entreprise. « @davido a encore frappé ! Cela dépasse l’entendement. Le bonheur est ce que nous avons de ce côté. Votre célèbre concessionnaire automobile est prêt à livrer à nouveau. Ce sont toutes de bonnes nouvelles de ce côté. », a-t-il écrit en légende d’une capture d’écran qui laisse voir sa conversation avec Davido.

Pour rappel, la séparation de Davido et Chioma remonte en février 2021. La jeune femme avait décidé de quitter le père de son enfant suite à un scandale d’infidélité. Après de deux ans de séparation, les deux amoureux se sont réconciliés en août dernier.