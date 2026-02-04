Davido: « je ne vais plus en boîte de nuit »

Depuis son mariage avec Chioma Adeleke, Davido privilégie les soirées au calme et les moments en famille plutôt que la vie nocturne effrénée, révélant une nouvelle facette de sa vie loin des projecteurs.

Depuis son mariage avec Chioma Adeleke, Davido privilégie les soirées au calme et les moments en famille plutôt que la vie nocturne effrénée, révélant une nouvelle facette de sa vie loin des projecteurs.

Le chanteur nigérian David Adeleke, plus connu sous le nom de Davido, a confié que ses priorités ont profondément évolué depuis son mariage avec sa compagne de longue date, Chioma Adeleke. Invité du podcast The Long Form, l’artiste a expliqué avoir délaissé la vie nocturne au profit de moments plus calmes, centrés sur sa famille. Désormais, lorsqu’il est en déplacement, Davido préfère rester chez lui ou échanger avec son épouse en FaceTime, plutôt que de sortir en boîte de nuit.

« Ayant eu très tôt accès à la liberté, au pouvoir et à l’argent, j’ai longtemps été imprudent. Je sortais presque tous les jours », a-t-il reconnu. Une époque qu’il estime aujourd’hui révolue. « Ces derniers temps, je ne vais même plus en boîte. J’ai passé près de deux mois au Nigeria sans sortir. Je restais à la maison, je me détendais dans mon studio, j’invitais des amis pour un barbecue. Le temps passait vite, et avant même de m’en rendre compte, il était 3 ou 4 h 30 du matin. Je rentrais, j’appelais ma femme et je m’endormais en FaceTime », a-t-il raconté.

Publicité