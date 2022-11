Davido et Chioma: qui est ce pasteur qui avait prédit la mort de leur fils Ifeanyi ?

Le fils du chanteur nigérian Davido et Chioma est mort par noyade le dimanche 30 octobre 2022. Une bien triste nouvelle qui avait été prédit, il y a quelques mois, par le prophète nigérian Samuel King Ministries.

Un prophète Nigérian avait prédit la mort de Ifeanyi, fils de Davido. Et telle une prophétie, le petit garçon de 3 ans est mort par noyade dimanche dernier dans une piscine privée de la résidence familiale à Lagos.

En effet, en janvier 2022, le prophète Samuel avait annoncé sur sa page Facebook que Ifeanyi est en danger de mort et qu’il faille que ses parents fassent attention. « Prions pour David Adeleke alias Davido. Dans une vision, j’ai vu 2022 avec tant d’opportunités pour lui, de récompense et de récompenses ! C’est la plus grande année pour lui même jusqu’en 2023 », a révélé le prophète avant de le mettre en garde contre un grand malheur.

« Mais prions contre toute flèche de mort surtout contre son fils ! N’importe quel proche. Dieu m’a révélé que cela arrivera si les prières ne sont pas faites. Je vois T et Y comme un indice très important pour cette prophétie également », avait précisé le pasteur.