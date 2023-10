Davido et Chioma parents de jumeaux? le chanteur réagit enfin à la rumeur qui secoue la toile

- Publicité-

Alors qu’il fait actuellement la une des médias sociaux en raison d’une rumeur selon laquelle, son épouse aurait accouché de jumeaux, la superstar nigériane David Adeleke alias Davido a finalement brisé le silence.

C’est la rumeur qui circule sur les réseaux sociaux depuis quelques heures. Le chanteur nigérian Davido et sa femme Chioma auraient accueilli de jumeaux aux Etats-Unis, environ un an après la mort par noyade de leur garçon de 3 ans Ifeanyi. Cette rumeur a été amplifiée par une image montrant le chanteur et Chioma visiblement hospitalisée dans une chambre d’hôpital.

De plus, d’autres ont renforcé ces spéculations en révélant que dans l’une des chansons de son dernier album, Davido a désigné son épouse sous le surnom de “Mama Ibeji” (mère de jumeaux en Yoruba).



La rumeur qui s’est répandue comme une traînée de poudre sur Internet a finalement suscité une réaction de la part du chanteur. Dans une publication sur ses réseaux sociaux ce mercredi, la star nigériane a demandé d’arrêter de faire circuler une ancienne photo de lui et sa femme sans pour autant confirmer ou infirmer la nouvelle. “Cessez de partager de vieilles photos”, a-t-il simplement écrit sur le réseau social X anciennement connu sous le nom de Twitter.