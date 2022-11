Davido et Chioma: la police ordonne l’autopsie du corps de leur enfant, Ifeanyi

La police nigériane a ordonné une autopsie du corps de Ifeanyi Adeleke , fils de Davido et Chioma, décédé par noyade dimanche dernier.

Arrêtés suite à la mort de l’enfant de Davido et Chioma, six employés de maison du couple ont été libérés sur les huit gardés lundi derniers. «Il s’agit d’une enquête en cours, donc je ne peux pas dire grand-chose sur l’affaire. Cependant, je peux vous dire que nous avons libéré six suspects et que nous en retenons toujours deux ; la nounou et une autre personne », a confié une source policière.

Suite à leur libération, la police a recommandé une autopsie pour la suite des enquêtes. « Ensuite, nous procéderons à une autopsie pour déterminer la cause du décès. Cela faciliterait davantage notre enquête », a-t-elle ajouté.

Selon les informations, l’enfant de trois ans se serait noyé dans la piscine de son père à Banana Island, Lagos et aurait été sous l’eau pendant au moins 20 minutes avant d’être repéré.