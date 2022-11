Davido et Chioma: des détails sur les résultats de l’autopsie de leur enfant, Ifeanyi

Les résultats de l’autopsie qui a été faite au corps du fils du chanteur Davido sur instruction de la police nigériane ont été dévoilés en début de week-end dernier.

Ifeanyi, l’enfant de Davido et Chioma est décédé par noyade dans une piscine de leur résidence privée le 30 octobre 2022. Suite à l’arrestation de plusieurs employés de maison de l’artiste, la police a ordonné une autopsie pour situer les responsabilités et découvrir les vraies raisons de la mort du petit garçon de trois ans.

Selon punchng, le commandement de la police de l’État de Lagos a déclaré samedi que l’autopsie pratiquée sur le cadavre d’Ifeanyi Adeleke, fils de Davido et de sa fiancée, Chioma Rowland, a révélé qu’il était décédé des suites d’une noyade.

« L’autopsie est terminée. Cela confirme que le garçon (Ifeanyi) s’est noyé », a confié l’agent des relations publiques de la police d’État, Benjamin Hundeyin.

La même source rassure qu’il était de pratique courante pour la police de procéder à une autopsie dans un tel cas, ajoutant toutefois que la police renoncerait à cette décision si les membres de la famille du défunt s’y opposaient.

Avant la publication du rapport de l’autopsie, la presse nigériane avait annoncé que la nounou et la cuisinière seraient toujours en détention. Ces dernières font partie des huit personnes arrêtés au lendemain du décès d’Ifeanyi et dont six ont été libérés au bénéfice du doute.