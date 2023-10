Davido et Chioma de nouveau parents: le couple dévoile enfin leurs jumeaux (vidéo)

- Publicité-

Un nouvel indice vient de confirmer les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. La superstar nigériane Davido et son épouse Chioma ont été aperçus avec leurs bébés jumeaux.

Davido et Chioma ont enfin trouvé une nouvelle source de bonheur pour illuminer leurs vies après la tragédie qu’ils ont traversée avec la perte de leur fils Ifeanyi. Quelques jours après la rumeur qui a secoué la toile, une nouvelle vidéo vient confirmer les allégations concernant la naissance de leurs bébés jumeaux.

Dans une vidéo sensationnelle devenue virale sur la toile ce vendredi, on peut voir Chioma assise dans un fauteuil roulant, tenant ses deux bébés dans ses bras, alors que Davido se tenait à ses côtés avec un visage rayonnant de joie et d’émotion. Le couple, visiblement comblé par la naissance de leurs jumeaux, recevait des applaudissements et des félicitations de la part de ceux qui s’étaient présentés devant cette maison qui semblait être une clinique.

Cette vidéo survient quelques jours après que la rumeur ait gagné en notoriété sur la toile. Les spéculations ont été renforcées par le fait que dans l’une des chansons de son récent album, Davido a attribué à son épouse le surnom de « Maba Ibeji » (mère de jumeaux en Yoruba).

Dans la foulée, le chanteur a réagi de manière subtile aux rumeurs en demandant simplement aux internautes de cesser de partager d’anciennes photos. Désormais, il semble que les images authentiques aient finalement été publiées. Bien que les détails concernant la naissance des jumeaux demeurent encore vagues à ce stade, une source officielle proche du couple a confirmé l’heureuse nouvelle de l’arrivée des jumeaux.