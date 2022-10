Davido boycotté à la plage lors de sa visite à Cotonou ? des artistes béninois réagissent à la polémique

De passage à Cotonou sur invitation de Lionel Talon, David Adedeji Adeleke connu sous le nom de Davido s’est fait boycotter par une foule. Relayée abondamment sur la toile, la séquence de la scène suscite depuis une avalanche de réactions dont celles de certains artistes béninois.

Invité par son ami Lionel Talon, fils du numéro un béninois, le président Patrice Talon, la superstar nigériane Davido a foulé le sol béninois tout récemment. Descendu avec son jet privé dans la capitale économique béninoise, le chanteur a pris part à un festin qui s’est déroulé à la plage avant de visiter le centre communautaire Eya de son hôte.

Mais depuis quelques jours, une vidéo du chanteur lors de son passage à Cotonou fait l’objet d’une vive polémique à cause d’un fait étrange. Dans la vidéo devenue virale sur la toile, des internautes ont fait remarquer que personne parmi tous ceux qui étaient présents à la plage ne s’est intéressé à l’arrivée du chanteur nigérian, à la plage où il devrait prendre part au festin.

Répandue telle une trainée de poudre sur la toile, la vidéo a suscité une avalanche de réactions sur les réseaux sociaux notamment sur Tik Tok. Plusieurs internautes ont estimé que le chanteur qui s’attendait visiblement à s’offrir un bain de foule, s’est fait boycotter.

« Le Bénin qui ignore Emmanuel Macron, et vous pensez que c’est Davido ils vont crier, à l’heure là tu peux être Joe Biden on s’en fout, tout le monde se cherche », « Ayiii béninois Davido que les gens grouillent pour voir aux Etats-Unis , en Angleterre et partout là c’est lui vous avez laissé comme un vendeur de fan à la plage ici », peut-on lire dans les commentaires.

Dans le lot, certains artistes ont également réagi à cette scène qui, à en croire certains internautes est comparable à une humiliation. « Ce pays est incroyable. Même Davido est choqué en mode e choke« , a écrit Crisba en légende de la vidéo relayée sur son compte Instagram. Dans la foulée, X-Time qui pense également que le chanteur a été snobé n’a pas manqué de réagir. « C’est à cause de quoi béninois ne cala pas Davido ? », s’est demandé le jeune rappeur accompagné des stickers de « mort de rire ».

Pour rappel, l’artiste qui remplit les grandes salles de concert dans le monde lors de son passage au Bénin a également profité pour visiter le boulevard de la marina, rehaussé par le géant monument qui symbolise l’Amazone au Bénin.