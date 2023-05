Davido: après leur mariage, la star nigériane pose un acte symbolique envers Chioma

- Publicité-

En pleine forme ces derniers temps, Davido continue de faire parler de lui sur la toile. Après l’achat d’une nouvelle Maybach Virgil Abloh 2023 qui lui a coûté 530 000 $, le chanteur nigérian vient d’offrir un cadeau de luxe à sa femme Chioma à l’occasion de son anniversaire.

Ce lundi 1er mai, chioma rowland l’épouse légale du chanteur David Adeleke soufflait une bougie de plus. Et pour marquer cette journée, la star nigériane Davido a offert un cadeau de luxe à sa femme Chioma Adekele. En effet, le chanteur a offert à sa dulcinée quatre sacs Birkin et une montre Richard Mille, faisant de son anniversaire un moment mémorable. La nouvelle a été révélée par Chioma Adekele elle-même dans un post sur ses réseaux sociaux. La jeune femme était visiblement ravie de ces somptueux présents offerts par son mari, qui avait tout mis en œuvre pour rendre cette journée spéciale.

Cette surprise intervient après une période difficile pour le couple, qui a traversé la perte tragique de leur enfant de 3 ans il y a quelques mois. Davido avait pris du recul pour faire face à cette épreuve difficile, mais semble maintenant de retour sur le devant de la scène, décidé à célébrer les moments heureux de la vie avec sa femme.

Les fans du couple ont également exprimé leur joie et leur soutien sur les réseaux sociaux, félicitant Davido pour son amour et son attention envers sa femme. Ce geste généreux de Davido montre à quel point il est attaché à sa famille et à l’importance de célébrer les moments importants de la vie.

