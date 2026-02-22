Benin Web TV
Dave déplore son absence aux Enfoirés et estime qu’on privilégie les gagnants de la Star Ac

Dave a expliqué sur RTL pourquoi il n’apparaît plus parmi les artistes des Enfoirés : invité ce samedi 21 février sur le plateau d’Éric Dussart et Jade, le chanteur a évoqué son absence récurrente de la troupe, qu’il attribue à des raisons « générationnelles », tout en assurant être disposé à revenir si on le sollicite.

Interrogé sur son absence au concert des Enfoirés, Dave a rappelé qu’il avait été convié une seule fois, en 1997, expérience dont il conserve « d’excellents souvenirs ». Depuis, l’interprète de Vanina affirme ne plus avoir reçu d’invitation : « On me l’a pas demandé », a-t-il dit au micro de la station. Ancien juré de La France a un incroyable talent, il a livré un constat personnel sur la composition actuelle de la troupe.

Le chanteur pointe une évolution du recrutement des artistes : selon lui, les programmations récentes privilégient des jeunes talents révélés par les télé-crochets. Il déplore que la plupart des nouveaux venus viennent de ces émissions, estimant ne « pas faire partie de la même famille » que ceux qui montent chaque année sur scène au profit des Restos du Cœur. Il aborde aussi la question du rôle artistique dans la troupe en déclarant « je ne ramène rien là-dedans » et en critiquant l’omniprésence des formats télévisés de découverte de talents.

Dave se dit prêt à rejoindre la troupe l’année prochaine

Pour autant, le chanteur n’exclut pas un retour : interrogé sur la possibilité de participer si l’on venait à lui proposer, comme cela a été le cas récemment pour d’autres artistes, il a répondu qu’il se dirait prêt à honorer un engagement, y compris sans rémunération. « Ce n’est pas payé, mais je pourrais le faire ! C’était sympa, et surtout très utile », a-t-il assuré.

Dans son propos, Dave cite des exemples concrets d’intégrations récentes pour illustrer son point. Alain Chamfort, « bientôt 77 ans », a rejoint la troupe l’an dernier, souligne-t-il, tandis que des artistes issus de la Star Academy et d’autres télé-crochets figurent désormais régulièrement parmi les interprètes : Pierre Garnier a intégré la troupe l’an dernier, suivi cette année par Marine ; Helena, révélée par la Star Academy, est également citée. Par le passé, Nolwenn Leroy et Jenifer ont rejoint la troupe et y sont devenues des figures récurrentes.

Du côté des révélations de la Nouvelle Star, Dave évoque les parcours divergents des anciens candidats : si Julien Doré a refusé de participer, d’autres comme Amel Bent et Christophe Willem ont pris part aux concerts. Ces références servent à illustrer, selon lui, la bascule vers des profils « télé-crochet » dans le casting des Enfoirés.

Dave a par ailleurs placé la décision entre les mains des équipes qui pilotent le spectacle : Anne Marcassus et Mathieu Vergne, co-producteurs du concert et également impliqués dans des programmes comme la Star Academy et La chanson secrète, sont nommés dans son intervention.

