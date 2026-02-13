Benin Web TV
LIVE

Dates et adversaires de l’équipe de France en Ligue des Nations 2026-2027

Le tirage au sort de la Ligue des Nations 2026 a reconduit des adversaires déjà croisés pour la sélection française : la Belgique et l’Italie se retrouvent dans le même groupe. La Fédération française de football a publié vendredi le détail du calendrier de l’équipe de France, suite au tirage effectué la veille.

Le · MàJ le
Football
209vues
Dates et adversaires de l’équipe de France en Ligue des Nations 2026-2027
Publicité
1 min de lecture
Google News
Sommaire

Le tirage au sort de la Ligue des Nations 2026 a reconduit des adversaires déjà croisés pour la sélection française : la Belgique et l’Italie se retrouvent dans le même groupe. La Fédération française de football a publié vendredi le détail du calendrier de l’équipe de France, suite au tirage effectué la veille.

Dans la poule A1, la France devra affronter la Belgique (9e nation au classement FIFA) et l’Italie (13e), identiques à ses rivaux lors de l’édition 2025 où les Bleus avaient pris la troisième place. La Turquie (25e) complète ce groupe. Le cycle de rencontres s’étendra de septembre à novembre.

Sur le site de la FFF, le sélectionneur Didier Deschamps a souligné l’intérêt sportif de ces rencontres, évoquant des oppositions de haut niveau qui devraient attirer l’attention du public et des médias durant les mois de septembre, octobre et novembre.

Publicité

Programme des matchs

1re journée (25 septembre) : Turquie — France

2e journée (28 septembre) : Belgique — France

3e journée (2 octobre) : France — Italie

Publicité

4e journée (5 octobre) : France — Belgique

5e journée (12 novembre) : Italie — France

6e journée (15 novembre) : France — Turquie

Publicité

Articles liés

OM : Leonardo Balerdi forfait contre Strasbourg en Ligue 1 (J22)Ligue 1 Guinée J16 : Milo, Horoya et Kaloum en course pour le sommetLigue 1 J22 : neuf absences au LOSC avant BrestLaLiga 24e journée : Barça-Gérone, Real Madrid-Real Sociedad au programme
Merci pour votre lecture — publicité