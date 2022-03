D’après l’ex secrétaire d’Etat Mike Pompeo, Taïwan doit être reconnu comme « pays libre et souverain »

Les États-Unis devraient reconnaître Taïwan comme « pays libre et souverain », a estimé l’ancien secrétaire d’État américain Mike Pompeo dans un discours lors de sa visite de l’île. Des déclarations auxquelles la Chine à répondu.

Mike Pompeo, l’un des conseillers de l’ancien président Donald Trump les plus belliqueux à l’égard de la Chine, est arrivé mercredi pour une visite qui intervient à un moment où les tensions entre Washington et Pékin s’accroissent au sujet de l’île autogouvernée. Si Washington doit continuer à dialoguer avec Pékin en tant que gouvernement souverain, offrir à Taipei une reconnaissance diplomatique « ne peut plus être ignorée, évitée ou traitée comme secondaire », a déclaré Mike Pompeo dans un discours devant un groupe de réflexion local.

« Je suis d’avis que le gouvernement des États-Unis devrait immédiatement prendre les mesures nécessaires et attendues depuis longtemps pour faire ce qui est juste et évident, c’est-à-dire offrir à la République de Chine (NDLR : nom officiel de Taïwan) la reconnaissance diplomatique des États-Unis en tant que pays libre et souverain »., a déclaré l’ancien secrétaire d’Etat américain.

Une « pure absurdité » selon Pékin

Pékin a balayé ces propos en qualifiant Mike Pompeo d’«ancien responsable politique dont la crédibilité a fait faillite». Une porte-parole chinoise a déclaré vendredi que «Les délires et les absurdités de ce genre de personne ne prévaudront jamais». Zhu Fenglian, porte-parole du Bureau des affaires de Taiwan du Conseil des Affaires d’Etat, a indiqué que ces remarques de M. Pompeo, qui étaient les mêmes vieux mensonges mis en avant par l’autorité du Parti démocrate progressiste de Taiwan, sont une « pure absurdité », notant qu’il n’était donc pas étonnant qu’un homme qui s’est publiquement vanté de son aptitude à « mentir, tricher et voler », fasse de telles remarques.