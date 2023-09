Daphné: la chanteuse camerounaise fête un double évènement la même date

- Publicité-

Le mercredi 20 septembre, marque une double célébration pour la célèbre chanteuse camerounaise, Daphné. La talentueuse interprète de la chanson « Jusqu’à la gare » a fêté son anniversaire, mais aussi la naissance de son premier enfant.

Récemment, des vidéos et des photos circulaient sur les réseaux sociaux montrant Daphné, la chanteuse camerounaise, exhibant fièrement son ventre arrondi. Cette apparition laissait peu de place au doute. L’interprète du célèbre titre « Calée » était enceinte et s’apprêtait à devenir maman pour la première fois. Le mercredi 20 septembre, elle a touché le cœur de ses admirateurs en partageant une annonce sur sa page Facebook, révélant qu’elle s’apprêtait à célébrer son 30e anniversaire prochainement. « J’ai la chance de recevoir le plus beau des cadeaux. Honnêtement, je n’aurais pas pu demander un meilleur cadeau. Joyeux anniversaire à moi », écrit-elle

Le bonheur ne vient jamais seul, et c’est exactement ce que Daphné a pu constater lors d’une journée bien spéciale. En effet, le même jour, elle a célébré une double joie : son anniversaire et la naissance de son premier enfant. Bien que Daphné n’ait pas dévoilé le sexe du bébé dans sa publication sur les réseaux sociaux, les félicitations n’ont pas manqué d’affluer.



Cet événement heureux a été chaleureusement accueilli par de nombreuses célébrités et internautes qui ont tenu à exprimer leurs vœux de bonheur à l’artiste. Parmi eux, des artistes tels que Mr Léo, Muss, Fanicko, Bel’Yv, Locko, et bien d’autres ont apporté leurs félicitations à Daphné et à son mari, qui résident actuellement aux États-Unis.

