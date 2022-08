Dans sa tentative d’emp0isonner son mari, une femme tüe ses 3 enfants

Une tragédie familiale s’est produite à Besseke, un quartier de Bonaberi, dans le quatrième arrondissement de Douala, la capitale économique du Cameroun. Une femme, dans sa tentative d’emp0isonner son mari, après une chaude dispute, a vu ses trois enfants, âgés de 3 à 8 ans, mourir, l’un après l’autre, après que les rejetons ont mangé le repas emp0isonné que leur mère avait servi à leur père.

Consternation et stupéfaction ! Ce sont, entre autres, les mots, qui sont sur toutes les lèvres, à Besseke, un quartier de Bonaberi, à Douala. Selon les faits, rapportés par le lanceur d’alerte local, Nzu Mento, une femme, âgée de la quarantaine, a commis l’irréparable.

Elle s’ingère, elle-même, du poison …

Selon Nzu Mento, cette femme, après une vive altercation avec son mari, a décidé de punir son homme, mais de la plus extrême des manières. Probablement, dans une colère noire, cette mère de famille va mettre du poison de rat dans des bâtons de manioc et des arachides torréfiées qu’elle servira à son époux.

Ironie du sort, le mari, étant occupé par d’autres activités, laisse le repas sur place et s’en va travailler. À leur retour à la maison, les trois innocents, qui ne pouvaient pas savoir que le repas était emp0isonné, sautent dessus et en finissent avec. L’instant d’après, un terrible drame se produisit : un à un, les enfants tombent et perdent connaissance. Conduits d’urgence dans un hôpital de la place, les trois rejetons de cette famille ne survivront pas.

Après la triste nouvelle, ne pouvant, certainement, pas supporter de révéler l’origine de cette tragédie, l’épouse emp0isonneuse s’en va, elle-même, ingérer le même poison. Aux dernières nouvelles, celle-ci se trouve dans le coma, à l’hôpital Laquintinie de Douala.

Parallèlement, selon les informations des médias locaux, la police s’est saisie de l’affaire. Une enquête a, dès lors, été ouverte, pour connaître les tenants et les aboutissants de ce drame familial.