« Dans ma guerre inutile, j’ai … », Camille Makosso regrette ses démêlées avec son Ex, Sarra Messan

Le pasteur ivoirien Camille Makoso regrette avoir livré son ex Sarra Mensan en révélant sur un plateau de télévision les dessous de leur histoire d’amour. Le pasteur a imploré le pardon de la comédienne et ses fans le lundi 10 octobre 2022 à l’occasion de son anniversaire.

Camille Makosso continue de demander pardon à Sarra Messan après avoir révélé aux yeux du monde leur idylle. Lundi dernier, alors que la jeune comédienne célébrait son anniversaire, celui que se fait appeler le roi de la marmaille a multiplié des message d’excuses sur sa page Facebook.

« Aidez-moi à souhaiter joyeux anniversaire à la princesse Sarra Messan et que Dieu lui accorde le bonheur« , a-t-il écrit avant de demander aux ivoiriens d’oublier leur déboires amoureuses. « Passez à autres choses notre pays à besoin d’amour et de paix. « Aimons nous vivant » est un signe de maturité et de spiritualité ».

Il invite les ivoiriens à ne jamais regarder la blessure mais ce qui a pu provoquer cette blessure pour mieux en prendre soin. Pour ce qui est de leur brouille, Camille Makosso estime avoir déjà passé l’éponge. « J’ai connu Sarra et elle est d’une bonne moralité. Hélas son succès l’a amener de nouveau ami qui ont pensé l’utiliser pour me toucher et dans ma guerre inutile j’ai aussi envoyé des balles perdues que je regrette ».

« J’ai goûté le gibier »

Invité sur l’émission Yvidéo’show de la chaîne NCI en décembre 2021, Camille Makosso a révélé avoir c0uché avec la comédienne Sarra Messan. « Dans une période de ma vie, aux environs de 2019, j’ai tenté un divorce avec ma femme, Maman Tatiana, parce qu’elle voulait faire business. Moi j’ai dit faut pas faire affaire, parce que c’est à cause d’affaires que je me suis retrouvé en prison. On nous a volé plus de 180 millions, maman laisse affaire de business, Dieu nous a bénis, il y a l’argent, mangeons. Elle dit non, elle veut faire business. J’ai dit bon, si c’est ça moi je divorce », avait dévoilé Makosso Camille.

Selon Makosso, c’est dans ce moment de faiblesse qu’il s’est laissé aller dans les bras de la jeune Sarra Messan. « Dans cette période de faiblesse, un petit gibier est venu dans mes bras en disant : tu es l’amour de ma vie ! J’ai goûté le gibier (Sarra Messan Ndlr) », a-t-il révélé sans prononcer le nom de la jeune femme.