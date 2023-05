Dans 6 semaines, Elon Musk ne sera plus le PDG de Twitter

- Publicité-

Elon Musk dit avoir trouvé une nouvelle PDG pour le remplacer à la barre de Twitter – ou X Corp, comme on appelle maintenant l’entreprise de San Francisco, propriétaire du réseau social.

M. Musk a précisé jeudi dans un tweet qu’il s’agit d’une femme et qu’elle entrera en fonction dans quelque six semaines. Il n’a pas lui-même révélé son identité, mais il s’agirait de Linda Yaccarino, responsable de la publicité chez NBCUniversal Media.

D’après le Wall Street Journal, celle-ci est en pourparlers avec X Corp pour prendre le poste de PDG. M. Musk avait acheté la plateforme Twitter l’automne dernier. Il la dirige depuis lors, mais il a déjà assuré qu’il n’en serait pas le PDG permanent, ce qu’il a réitéré jeudi.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!



My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.