Dani Alves: son dernier club lui réclame 4,5 millions d’euros

Selon les informations de Marca, les Pumas de l’UNAM au Mexique, denier club du brésilien, exigent que Dani Alves leur verse 4,5 millions d’euros pour avoir brisé les règles de son contrat en ayant des démêlés avec la justice

Dani Alves fait face à de nouveaux problèmes alors qu’il se trouve toujours en prison en Espagne, accusé de viol sur une femme de 23 ans. En effet, le club dans lequel il évoluait avant d’être arrêté et incarcéré, les Pumas de l’UNAM au Mexique, réclame un montant important à l’international brésilien selon les informations de Marca.

D’après le média espagnol, le club de Liga MX demande à Dani Alves de lui verser 4,5 millions d’euros en raison de sa violation des termes de son contrat. Le club estime que celui qui a disputé la Coupe du monde 2022 avec le Brésil a enfreint une clause prévoyant des pénalités pour les problèmes avec la justice, les scandales et le dopage. Les dirigeants réclament donc une compensation importante.

Pour rappel, une jeune femme accuse l’ancien attaquant de la Juventus et du Barça de l’avoir violée dans une discothèque à Barcelone le 30 décembre. Dani Alves a été arrêté le 20 janvier et incarcéré à Brians 1 avant d’être transféré. Le défenseur clame toujours son innocence, affirmant avoir eu une relation sexuelle consentie avec la plaignante. Récemment, la défense de Alves a demandé sa libération, évoquant ses liens familiaux et s’appuyant sur une vidéo prouvant que la victime présumée n’avait été contrainte à rien du tout.