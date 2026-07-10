Damien Thévenot prend les commandes de Mot de passe après le départ de Camille Cerf

Damien Thévenot fait une entrée remarquée dans l’univers du divertissement télévisuel en France. Après avoir quitté l’émission matinale Télématin, il s’apprête à prendre les commandes de la nouvelle version du jeu Mot de passe sur France 3. Ce changement intervient après plusieurs mois d’adaptation pour le jeu, qui modifie à la fois sa formule et son horaire de diffusion. Le journaliste, habituellement associé aux rendez-vous d’information, engage ainsi une véritable reconversion professionnelle en rejoignant un programme de divertissement, et ce dès la rentrée prochaine.

Ce retour du jeu Mot de passe sur l’antenne de France 3 marque une évolution majeure. L’émission, qui a vu défiler plusieurs animateurs au fil des années, revient à un format plus traditionnel avec une émission de 30 minutes diffusée chaque après-midi à 17h30. Cette case horaire stratégique positionne le programme en concurrence directe avec des rendez-vous populaires comme La Roue de la Fortune. Exceptionnellement apprécié pour son format pédagogique et ludique, Mot de passe met en scène deux équipes s’affrontant autour de devinettes basées sur des mots à faire deviner à partir d’un indice unique, combinant rapidité d’esprit et cohésion d’équipe.

Dans ce contexte, l’arrivée de Damien Thévenot est un moment clé pour France Télévisions. Journaliste reconnu pour son professionnalisme, il quitte les coulisses de l’information pour s’immerger dans un univers d’émissions de jeux, reprenant le flambeau d’animateurs précédents. Sa nomination intervient aussi à un moment où le service public cherche à renouveler ses programmes pour capter un public plus large en début de soirée.

Damien Thévenot succède à Camille Cerf sur France 3

La nouvelle formule de Mot de passe entraîne également la fin de l’aventure pour Camille Cerf. L’ancienne Miss France animait depuis un an et demi une version courte quotidienne du jeu sur France 2. Ce format, d’une durée de cinq minutes, venait compléter la grille de programmes du service public, mais il est désormais abandonné au profit d’une émission quotidienne plus longue et plus développée.

Le choix d’allonger la durée de l’émission à 30 minutes s’inscrit dans une volonté de revenir aux racines du concept original du jeu, qui misait sur des échanges plus approfondis entre les candidats ainsi que sur des manches plus nombreuses. Ce changement de formule améliore aussi la dynamique du jeu, offrant aux téléspectateurs une expérience plus immersive et plus stratégique.

Avec le départ de Camille Cerf, France Télévisions marque une rupture symbolique avec la version récente de Mot de passe diffusée sur France 2. Le passage à France 3 et le repositionnement horaire sont des éléments qui redessinent l’identité de ce rendez-vous télévisé, dont le principe reste inchangé. Ainsi, les téléspectateurs retrouveront les duels de vocabulaire, où chaque équipe doit faire deviner un maximum de mots en utilisant des indices précis mais restrictifs, dans un rythme soutenu.

La reconversion de Damien Thévenot et la transformation du format de Mot de passe sont donc deux éléments majeurs de cette rentrée télévisuelle, qui redéfinissent un classique du jeu quotidien sur le service public. La diffusion à 17h30 sur France 3 positionne désormais le programme dans une offre de divertissement compétitive et renouvelée, adaptée à un public désireux de mêler apprentissage et plaisir.