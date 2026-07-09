Damien Thévenot évincé de Télématin, l’animateur fond en larmes pour sa dernière

Après 27 ans de carrière au sein de France 2, Damien Thévenot a dit adieu à Télématin lors d’une émission chargée d’émotions diffusée le 9 juillet 2026. L’animateur emblématique, qui a accompagné de nombreux téléspectateurs chaque matin, a exprimé sa reconnaissance et sa nostalgie face à ce départ. Son dernier passage a marqué la fin d’une ère et le début d’une réorganisation au sein de la célèbre tranche matinale de France Télévisions.

Philippe Corbé, directeur de l’information de France Télévisions, a annoncé qu’à la rentrée à venir, Télématin subirait une refonte avec un nouveau plateau, un nouvel habillage et plusieurs nouveautés. Maya Lauqué prendra la tête de l’émission, tandis que Francis Letellier sera en charge de la présentation de « Les 4 Vérités », un segment phare appelé à gagner en importance lors de la prochaine année présidentielle.

Ce changement d’équipe intervient après plus de 25 ans de présence de Damien Thévenot sur France 2 et de 27 ans au sein de Télématin. Ce jeudi, son émotion était palpable. Dès l’ouverture de l’émission, il a salué les téléspectateurs en prononçant : « Bonjour, bon réveil, bienvenue dans Télématin, nous sommes le jeudi 9 juillet ! », en précisant que c’était la dernière fois qu’il dirait cette phrase.

Un départ marqué par l’émotion et la reconnaissance

Tout au long de cette dernière émission, Damien Thévenot a partagé ses sentiments sur cette longue aventure. Il a évoqué la rigueur nécessaire pour se lever à 3 h 45 du matin, un effort récompensé par la complicité instaurée avec le public et l’équipe. « Je viens de présenter mon tout dernier Télématin. Je ne vous cache pas que les réveils à 3 h 45 du matin, ça pique, ce n’est pas évident, mais savoir qu’on allait démarrer la journée ensemble, dans la bienveillance, la bonne humeur et les jeux de mots, ça me mettait en joie », a-t-il déclaré en fin d’émission.

Il a également tenu à remercier chaleureusement toutes les équipes qui l’ont accompagné au fil des années : « À l’heure où tout va très vite, tout zappe, tout change, avoir passé 27 ans de fidélité, de complicité et de proximité avec vous, avoir tissé ce lien si précieux, c’est mon honneur et ma fierté. » Il a ensuite adressé un message aux téléspectateurs : « Sachez que vous faites tous partie désormais de ma famille. Télématin un jour, c’est Télématin toujours ! Merci du fond du cœur et merci les copains. »

Ce dernier hommage a suscité une vive émotion tant auprès des équipes en plateau que des fidèles de l’émission, soulignant l’attachement du public à cette figure emblématique de la chaîne publique. Le départ de Damien Thévenot marque un tournant significatif pour Télématin, un programme qui demeure un rendez-vous matinal incontournable depuis plusieurs décennies.