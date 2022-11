Dadju: « Je ne regarde jamais dans le téléphone de ma femme »

Classé dans le cercle restreint des artistes musiciens les plus talentueux de sa génération, Dadju ne fait jamais dans la dentelle lorsqu’il s’agit de se confier sur sa vie privée. L’artiste de son vrai nom Djalali Chamima vient encore de le prouver, en donnant sa position sur un sujet qui fait souvent objet de polémique dans les couples.

Depuis la sortie de son single «Jaloux», devenu un véritable tube planétaire, Dadju s’est vu très vite coller l’étiquette d’un homme jaloux. Interrogé sur la question lors d’une récente interview, le chanteur et frère de Gims a clairement éclairé la lanterne de l’opinion publique à propos des rumeurs qui circulent régulièrement sur sa personne.

« Je ne regarde jamais dans le téléphone de ma femme, je l’ai jamais fait jusqu’à aujourd’hui car je ne trouve pas ça intéressant de le faire. J’ai besoin de savoir où elle est au cas où il y a un problème donc elle peut faire ce qu’elle veut c’est-à-dire de sa vie », a déclaré l’artiste.

Même si Dadju ne fouille pas dans le téléphone de sa conjointe, il n’apprécie tout de même pas sa compagne reprenne contact avec ses ex. « Au niveau de la jalousie, je n’ai pas envie qu’elle parle avec ses ex, ça me dérange vraiment. Seulement que j’aime pas quand une femme reprend contact avec ses ex, ça me dérange énormément », a indiqué le chanteur.